A Evoy Administradora de Consórcios alertou que o planejamento financeiro é essencial antes da compra de um automóvel, após a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) registrar crescimento de 15,9% nos créditos de veículos leves entre janeiro e setembro de 2026, em comparação ao mesmo período de 2025.

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Segundo a ABAC, o segmento de consórcio de veículos leves comercializou R$ 115,81 bilhões em créditos no período analisado, enquanto as adesões avançaram 6,9%. Foram vendidas 1,54 milhão de cotas de consórcio, e o ticket médio em setembro atingiu R$ 76,10 mil, alta de 17% em relação ao ano anterior. O número de participantes ativos chegou a 5,72 milhões, crescimento de 10,4% em relação a setembro de 2025, e foram registradas 572,78 mil contemplações, totalizando R$ 42,96 bilhões em créditos disponibilizados.

“O crescimento dos valores contratados reforça a necessidade de avaliar cada decisão com antecedência. Mais importante que escolher o modelo é entender o investimento necessário”, afirmou Marcelo Lucindo, CEO da Evoy.

Planejamento envolve prazo e orçamento

Além do preço de aquisição, o consumidor deve considerar despesas como seguro, documentação, tributos, manutenção, combustível e estacionamento. No consórcio, o participante integra um grupo que contribui mensalmente para a formação de recursos; a contemplação ocorre por sorteio ou lance, o que exige atenção ao prazo, às condições de pagamento e à possibilidade de não receber o crédito imediatamente.

Mercado reúne mais de cinco milhões de participantes

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A Evoy disponibiliza consórcios para diferentes categorias de veículos — hatches, sedãs, SUVs e picapes — permitindo ao cliente definir o valor da carta de crédito de acordo com seu orçamento e objetivo, seja adquirir o primeiro carro ou substituir um modelo já utilizado. Segundo a empresa, compreender o montante a ser investido e garantir sua sustentabilidade ao longo do contrato são passos fundamentais para uma aquisição financeiramente planejada.