KAYAK apresenta 28 inovações de inteligência artificial
Mesmo sem datas definidas, a IA do KAYAK encontra a época mais barata para voar, com preços reais e disponíveis para compra. As novas funcionalidades combinam planejamento por conversa com resultados em tempo real de voos, hotéis e aluguel de carros, da busca de datas por orçamento a roteiros dia a dia.
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Descrever a viagem ideal é uma coisa. Encontrar opções que combinem com o que o viajante imaginou, ver quanto elas realmente custam e reservar é outra bem diferente. O KAYAK apresenta 28 funcionalidades novas e aprimoradas com inteligência artificial em seu site, ampliando uma experiência híbrida que une planejamento por conversa a resultados de busca em tempo real. Os viajantes podem conversar sobre seus planos com a IA do KAYAK enquanto os resultados e preços de voos, hotéis e aluguel de carros se atualizam ao lado da conversa e, depois, usar os filtros e ferramentas já disponíveis no site para comparar as opções.
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"A IA é ótima para sugerir aonde ir, mas pode passar muita confiança mesmo quando está desatualizada. Por isso, nossa IA está conectada a preços em tempo real, para que você possa verificar o que ela sugere antes de reservar. Quando se trata de investir dinheiro em uma viagem, acertar faz toda a diferença", afirma Peer Bueller, CEO do KAYAK. "O viajante não deveria precisar alternar entre uma conversa com IA e vários sites de viagem para conferir o que está correto. O KAYAK reúne, em uma só experiência, nossas parcerias consolidadas no setor de viagens e os preços em tempo real, com resultados e valores que se atualizam junto com a conversa. À medida que o plano ganha forma, o viajante pode ver as opções, avaliar o que ganha e do que abre mão em cada uma e decidir com mais segurança."
Segundo a empresa, a combinação entre orientação por conversa e resultados de busca em tempo real se reflete nas reservas: os dados do KAYAK indicam que viajantes que usam a IA do KAYAK têm cerca de 2,5 vezes mais chances de reservar do que os que não usam.
O planejamento de uma viagem muitas vezes começa com uma pergunta, e não com um destino e datas fechadas. Desde que a IA do KAYAK foi lançada, no início deste ano, 30% das conversas analisadas por amostragem continham pedidos flexíveis ou abertos, como "Encontre o fim de semana mais barato para voar para Miami em janeiro". O KAYAK passa a responder a esse tipo de pergunta com preços em tempo real e resultados disponíveis para reserva. Entre as novidades estão:
- Quando voar para caber no orçamento. Algumas ferramentas de viagem sugerem a melhor época para ir com base em preços médios. O KAYAK usa a tecnologia e os dados por trás das recomendações do recurso Comprar ou Esperar para identificar datas promissoras e, em seguida, consulta os preços em tempo real, para que o viajante veja o que está disponível e quanto realmente custa.
- Transformar um único pedido em uma viagem. É possível montar um roteiro personalizado, dia a dia, e ajustá-lo por meio da conversa, enquanto os resultados e preços de voos, hotéis e aluguel de carros se atualizam ao lado.
- Acompanhar o preço. Os Alertas de Preço podem ser criados diretamente pela IA do KAYAK, para monitorar os valores enquanto os planos ganham forma.
- IA do KAYAK no celular. O planejamento por conversa e os resultados em tempo real passam a estar disponíveis também no iOS e no Android.
Comparar o voo completo, e não só a tarifa
Um voo tem muito mais a considerar do que o preço. A IA do KAYAK ajuda a entender o que está incluído e a avaliar os detalhes relevantes antes de reservar.
- Saber o que vem com a tarifa. Sugestões clicáveis permitem comparar a econômica básica com a econômica padrão, verificar as regras de bagagem e cancelamento ou conhecer a aeronave. A IA do KAYAK explica os detalhes dos voos e tarifas específicas que o viajante está consultando.
- Conferir o histórico de pontualidade de uma rota (em breve). Será possível perguntar com que frequência os voos de uma rota decolam no horário e avaliar a confiabilidade junto com o preço e o horário.
- Encontrar voos com Wi-Fi Starlink. Para assistir a vídeos ou colocar o e-mail em dia durante o voo, o viajante pode usar o novo filtro de Wi-Fi de altíssima velocidade do KAYAK ou pedir à IA do KAYAK para encontrar voos com conexão Starlink.
Para escolher a hospedagem
Escolher o hotel certo exige mais do que olhar a classificação por estrelas e o valor da diária. O KAYAK ajuda o viajante a encontrar os detalhes e as regiões que combinam com a viagem.
- Buscar além dos filtros tradicionais. Para encontrar uma piscina no terraço ou avaliações que mencionem quartos silenciosos, basta o viajante descrever o que é importante para ele, e o KAYAK ajuda a encontrar hotéis compatíveis, mesmo quando não existe um filtro para isso.
- Sentir o clima do bairro. Imagens atualizadas e resumos gerados por IA ajudam a encontrar uma região em que o viajante gostaria de ficar.
- Sem repetir preferências (em breve). A IA do KAYAK vai lembrar as preferências que o viajante já compartilhou, como voos diretos ou saídas pela manhã, para personalizar recomendações futuras.
Sobre o KAYAK
O KAYAK, parte da Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), é um dos principais buscadores de viagens. Com bilhões de buscas realizadas em suas plataformas, ajuda as pessoas a comparar centenas de opções de uma só vez - de companhias aéreas e hotéis a agências de viagens online — para encontrar o voo, a hospedagem, o aluguel de carro e o pacote de viagem ideais. Com a confiança de milhões de viajantes, o aplicativo do KAYAK torna o planejamento de viagens mais simples no iOS e Android, além de oferecer suporte a viajantes a trabalho por meio de sua solução de viagens corporativas.
Sobre as novidades do KAYAK com inteligência artificial
Quais novidades o KAYAK anunciou?
O KAYAK está lançando 28 funcionalidades novas e aprimoradas com inteligência artificial em sua experiência de busca de viagens. As atualizações ajudam os usuários a encontrar datas que cabem no orçamento, criar roteiros personalizados, comparar detalhes de voos e descobrir hotéis e bairros que combinam com suas preferências. Elas ampliam a abordagem híbrida do KAYAK, que reúne planejamento por conversa e resultados em tempo real de voos, hotéis e aluguel de carros.
A IA do KAYAK mostra preços em tempo real ou estimativas?
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Tanto o KAYAK quanto a IA do KAYAK mostram apenas preços em tempo real e disponíveis para reserva de voos, hotéis e aluguel de carros.
Website: https://www.kayak.com.br/