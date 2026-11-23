Descrever a viagem ideal é uma coisa. Encontrar opções que combinem com o que o viajante imaginou, ver quanto elas realmente custam e reservar é outra bem diferente. O KAYAK apresenta 28 funcionalidades novas e aprimoradas com inteligência artificial em seu site, ampliando uma experiência híbrida que une planejamento por conversa a resultados de busca em tempo real. Os viajantes podem conversar sobre seus planos com a IA do KAYAK enquanto os resultados e preços de voos, hotéis e aluguel de carros se atualizam ao lado da conversa e, depois, usar os filtros e ferramentas já disponíveis no site para comparar as opções.

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"A IA é ótima para sugerir aonde ir, mas pode passar muita confiança mesmo quando está desatualizada. Por isso, nossa IA está conectada a preços em tempo real, para que você possa verificar o que ela sugere antes de reservar. Quando se trata de investir dinheiro em uma viagem, acertar faz toda a diferença", afirma Peer Bueller, CEO do KAYAK. "O viajante não deveria precisar alternar entre uma conversa com IA e vários sites de viagem para conferir o que está correto. O KAYAK reúne, em uma só experiência, nossas parcerias consolidadas no setor de viagens e os preços em tempo real, com resultados e valores que se atualizam junto com a conversa. À medida que o plano ganha forma, o viajante pode ver as opções, avaliar o que ganha e do que abre mão em cada uma e decidir com mais segurança."

Segundo a empresa, a combinação entre orientação por conversa e resultados de busca em tempo real se reflete nas reservas: os dados do KAYAK indicam que viajantes que usam a IA do KAYAK têm cerca de 2,5 vezes mais chances de reservar do que os que não usam.

O planejamento de uma viagem muitas vezes começa com uma pergunta, e não com um destino e datas fechadas. Desde que a IA do KAYAK foi lançada, no início deste ano, 30% das conversas analisadas por amostragem continham pedidos flexíveis ou abertos, como "Encontre o fim de semana mais barato para voar para Miami em janeiro". O KAYAK passa a responder a esse tipo de pergunta com preços em tempo real e resultados disponíveis para reserva. Entre as novidades estão:

Quando voar para caber no orçamento. Algumas ferramentas de viagem sugerem a melhor época para ir com base em preços médios. O KAYAK usa a tecnologia e os dados por trás das recomendações do recurso Comprar ou Esperar para identificar datas promissoras e, em seguida, consulta os preços em tempo real, para que o viajante veja o que está disponível e quanto realmente custa.

Algumas ferramentas de viagem sugerem a melhor época para ir com base em preços médios. O KAYAK usa a tecnologia e os dados por trás das recomendações do recurso Comprar ou Esperar para identificar datas promissoras e, em seguida, consulta os preços em tempo real, para que o viajante veja o que está disponível e quanto realmente custa. Transformar um único pedido em uma viagem. É possível montar um roteiro personalizado, dia a dia, e ajustá-lo por meio da conversa, enquanto os resultados e preços de voos, hotéis e aluguel de carros se atualizam ao lado.

É possível montar um roteiro personalizado, dia a dia, e ajustá-lo por meio da conversa, enquanto os resultados e preços de voos, hotéis e aluguel de carros se atualizam ao lado. Acompanhar o preço. Os Alertas de Preço podem ser criados diretamente pela IA do KAYAK, para monitorar os valores enquanto os planos ganham forma.

Os podem ser criados diretamente pela IA do KAYAK, para monitorar os valores enquanto os planos ganham forma. IA do KAYAK no celular. O planejamento por conversa e os resultados em tempo real passam a estar disponíveis também no iOS e no Android.

Comparar o voo completo, e não só a tarifa

Um voo tem muito mais a considerar do que o preço. A IA do KAYAK ajuda a entender o que está incluído e a avaliar os detalhes relevantes antes de reservar.

Saber o que vem com a tarifa. Sugestões clicáveis permitem comparar a econômica básica com a econômica padrão, verificar as regras de bagagem e cancelamento ou conhecer a aeronave. A IA do KAYAK explica os detalhes dos voos e tarifas específicas que o viajante está consultando.

Sugestões clicáveis permitem comparar a econômica básica com a econômica padrão, verificar as regras de bagagem e cancelamento ou conhecer a aeronave. A IA do KAYAK explica os detalhes dos voos e tarifas específicas que o viajante está consultando. Conferir o histórico de pontualidade de uma rota (em breve). Será possível perguntar com que frequência os voos de uma rota decolam no horário e avaliar a confiabilidade junto com o preço e o horário.

Será possível perguntar com que frequência os voos de uma rota decolam no horário e avaliar a confiabilidade junto com o preço e o horário. Encontrar voos com Wi-Fi Starlink. Para assistir a vídeos ou colocar o e-mail em dia durante o voo, o viajante pode usar o novo filtro de Wi-Fi de altíssima velocidade do KAYAK ou pedir à IA do KAYAK para encontrar voos com conexão Starlink.

Para escolher a hospedagem

Escolher o hotel certo exige mais do que olhar a classificação por estrelas e o valor da diária. O KAYAK ajuda o viajante a encontrar os detalhes e as regiões que combinam com a viagem.

Buscar além dos filtros tradicionais. Para encontrar uma piscina no terraço ou avaliações que mencionem quartos silenciosos, basta o viajante descrever o que é importante para ele, e o KAYAK ajuda a encontrar hotéis compatíveis, mesmo quando não existe um filtro para isso.

Para encontrar uma piscina no terraço ou avaliações que mencionem quartos silenciosos, basta o viajante descrever o que é importante para ele, e o KAYAK ajuda a encontrar hotéis compatíveis, mesmo quando não existe um filtro para isso. Sentir o clima do bairro. Imagens atualizadas e resumos gerados por IA ajudam a encontrar uma região em que o viajante gostaria de ficar.

Imagens atualizadas e resumos gerados por IA ajudam a encontrar uma região em que o viajante gostaria de ficar. Sem repetir preferências (em breve). A IA do KAYAK vai lembrar as preferências que o viajante já compartilhou, como voos diretos ou saídas pela manhã, para personalizar recomendações futuras.

Sobre o KAYAK

O KAYAK, parte da Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), é um dos principais buscadores de viagens. Com bilhões de buscas realizadas em suas plataformas, ajuda as pessoas a comparar centenas de opções de uma só vez - de companhias aéreas e hotéis a agências de viagens online — para encontrar o voo, a hospedagem, o aluguel de carro e o pacote de viagem ideais. Com a confiança de milhões de viajantes, o aplicativo do KAYAK torna o planejamento de viagens mais simples no iOS e Android, além de oferecer suporte a viajantes a trabalho por meio de sua solução de viagens corporativas.

Sobre as novidades do KAYAK com inteligência artificial

Quais novidades o KAYAK anunciou?

O KAYAK está lançando 28 funcionalidades novas e aprimoradas com inteligência artificial em sua experiência de busca de viagens. As atualizações ajudam os usuários a encontrar datas que cabem no orçamento, criar roteiros personalizados, comparar detalhes de voos e descobrir hotéis e bairros que combinam com suas preferências. Elas ampliam a abordagem híbrida do KAYAK, que reúne planejamento por conversa e resultados em tempo real de voos, hotéis e aluguel de carros.





A IA do KAYAK mostra preços em tempo real ou estimativas?

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Tanto o KAYAK quanto a IA do KAYAK mostram apenas preços em tempo real e disponíveis para reserva de voos, hotéis e aluguel de carros.