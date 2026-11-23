O setor financeiro tem intensificado os investimentos para proteger volumes crescentes de transações digitais em ambientes dinâmicos. Diante do avanço de ameaças sofisticadas que exigem defesas preditivas e conformidade técnica rigorosa, instituições de infraestrutura financeira e especialistas em cibersegurança têm estruturado novos modelos de blindagem focados em ambientes 100% nativos em nuvem.

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A necessidade de novas abordagens ganha relevância no cenário econômico atual. Levantamentos do centro de inteligência e pesquisa Cipher Lab apontam que as tentativas de incidentes direcionados a infraestruturas financeiras e de pagamentos registraram crescimento expressivo no último período, demandando camadas complementares de controle e proteção. Esse panorama impulsionou o desenvolvimento de uma arquitetura pioneira entre a Cipher, unidade de cibersegurança do Grupo Prosegur, e o Fitbank, empresa especializada em infraestrutura de pagamentos e soluções de banking as a service.

O projeto concentrou-se na conformidade contínua aos padrões internacionais PCI DSS (focado na proteção de dados de cartões de pagamento) e PCI PIN Security (destinado à segurança do trânsito de códigos de autenticação e senhas). O principal obstáculo técnico esteve na natureza das normas, cujos requisitos foram originalmente concebidos para data centers físicos tradicionais, demandando modelagens customizadas e inovadoras para ecossistemas inteiramente em nuvem.

As certificações foram obtidas de maneira simultânea no intervalo de 11 meses, estabelecendo padrões de integridade e rastreabilidade sobre uma operação que transaciona aproximadamente R$ 130 bilhões anuais, sem registrar paradas ou interrupções nos serviços prestados aos clientes do ecossistema.

Automação e criptografia em escala

Entre os diferenciais tecnológicos implementados, destaca-se a integração inédita entre o fluxo de gestão de demandas (Jira) e os módulos de segurança em hardware (Hardware Security Modules – HSM). A solução automatizou a solicitação, aprovação e governança de chaves criptográficas, suprimindo etapas manuais e conferindo respostas rápidas e auditáveis a demandas críticas de segurança.

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A consolidação do modelo reforça a relevância de arquiteturas de segurança resilientes diante da contínua expansão dos meios de pagamento digitais. Como próximos passos técnicos, a iniciativa prevê o aprimoramento de ferramentas de automação na resposta a incidentes e o fortalecimento de mecanismos de monitoramento e detecção de ameaças em tempo real.

