O início das operações com duplicatas escriturais abre caminho para ampliar a concorrência pelo financiamento de vendas a prazo no Brasil. Em fase de produção assistida desde 15 de julho, o modelo permite emitir e negociar eletronicamente títulos que representam valores a receber, com registros sobre sua titularidade e os compromissos vinculados a eles. A expectativa é dar mais transparência a esses ativos e ampliar as alternativas de crédito para fornecedores de produtos e serviços.

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“A escrituração reúne informações que hoje precisam ser verificadas em diferentes etapas. Com uma base mais consistente para avaliar os recebíveis, os financiadores podem estruturar ofertas e as empresas passam a ter melhores condições para compará-las e negociar”, afirma Marcelo Schucman, COO da BMP, ecossistema financeiro que conecta empresas de software, marketplaces e companhias de diferentes setores ao Sistema Financeiro Nacional.

A duplicata representa o direito de receber por uma mercadoria ou serviço vendidos a prazo. O fornecedor pode negociá-la para antecipar recursos ou utilizá-la como garantia de crédito. No formato escritural, a emissão e as negociações ficam registradas em sistemas eletrônicos autorizados pelo Banco Central, permitindo identificar quem detém o direito de receber o pagamento e se o título está vinculado a uma operação de financiamento. A consulta dessas informações pelos financiadores depende de autorização expressa do fornecedor.

Concorrência e necessidade de capital de giro

A mudança ocorre em um momento de pressão sobre o financiamento das vendas a prazo. Na Consulta Empresarial sobre Juros, Crédito e Custos Financeiros, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em agosto de 2026, 49% das empresas consultadas esperavam aumento da necessidade de financiamento de contas a receber, enquanto 46% previam elevação dos juros dessas operações. O levantamento ouviu 179 empresas industriais em 28 setores e 21 unidades federativas. As expectativas reforçam a relevância de ampliar as alternativas para financiar o intervalo entre a venda e o recebimento.

A nova regulamentação busca facilitar a negociação dos recebíveis com instituições interessadas em oferecer crédito, sem limitar o fornecedor ao banco com o qual já mantém relacionamento. Para Schucman, essa abertura pode favorecer a participação de financiadores com estratégias distintas, incluindo bancos, factorings, securitizadoras e fundos de investimento em direitos creditórios, os FIDCs, que adquirem direitos de recebimento.

“O mercado de recebíveis de cartões mostrou a importância de organizar registros e conectar os participantes. As duplicatas incorporam esse aprendizado, mas envolvem relações comerciais com características próprias. Há espaço tanto para ofertas padronizadas quanto para soluções estruturadas conforme o perfil da empresa, de seus compradores e dos prazos de pagamento”, explica Schucman, que atuou na abertura do mercado de recebíveis de cartões.

Para o executivo, a mudança tende a alcançar um segmento pouco visível no debate sobre crédito: o fomento comercial. “Factorings, securitizadoras e FIDCs financiam há décadas fornecedores que ficam fora do radar do crédito bancário tradicional, sobretudo fora dos grandes centros. Com registros confiáveis e interoperáveis, esses financiadores ganham condições de disputar operações que antes se concentravam em poucos bancos, desde que tenham acesso à infraestrutura para atuar nesse novo ambiente”, afirma.

Luiz Conrado Sundfeld, CFO da BMP, ressalta que a qualidade dos dados contribui para a análise, mas não torna todas as carteiras equivalentes. “A concentração em um único comprador, a distribuição dos vencimentos e as condições comerciais influenciam o risco e a previsibilidade do caixa. A escrituração ajuda a verificar os direitos sobre os títulos, mas a concessão de crédito continua exigindo uma avaliação da capacidade de pagamento e da estrutura da operação”, declara.

Preparação envolve processos comerciais e financeiros

Na produção assistida, que segue até janeiro de 2027, a adesão é facultativa e gradual. Desde setembro, as duplicatas também podem ser emitidas contra compradores cadastrados em qualquer escrituradora, o que amplia o alcance dos testes. Essa etapa permite testar sistemas e ajustar a comunicação entre participantes antes da expansão do modelo. A obrigatoriedade será escalonada por porte, conforme o calendário do Banco Central: grandes empresas a partir de meados de 2027, médias no fim de 2027 e pequenas em 2028.

Para Schucman, a preparação exige incorporar a emissão e a negociação das duplicatas à rotina das empresas. “Os registros precisam acompanhar o que acontece na relação comercial: a venda, a entrega, eventuais divergências e o pagamento. Isso exige coordenação entre as áreas comerciais e financeiras e integração dos sistemas de gestão com os responsáveis pela escrituração, pelo registro e pelo financiamento. O período de testes permite identificar e corrigir falhas nesses fluxos”, esclarece.

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Os efeitos sobre o custo do crédito dependerão da adesão dos financiadores e do ambiente econômico. A maior transparência pode reduzir incertezas na avaliação dos recebíveis e estimular a disputa pelas operações. “A taxa, porém, continuará refletindo o custo dos recursos, os prazos e o risco de cada carteira. O benefício para a empresa dependerá de como essa concorrência se traduz nas propostas que ela receber”, conclui Conrado.