O abastecimento de água é parte da infraestrutura necessária à produção agropecuária. A capacidade de armazená-la permite que as propriedades rurais a mantenham atividades essenciais em períodos de interrupção no fornecimento, desde que a reserva seja dimensionada de acordo com a demanda e com as condições de reposição.

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O peso da água no agro

A agricultura irrigada é o maior uso consuntivo de água no Brasil. Dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) mostram que, em 2024, a atividade respondeu por 1.056,3 m³/s de retirada, o equivalente a 50,3% de toda a água retirada no país para usos consuntivos.

O Atlas Irrigação, lançado pela ANA em 2021, apontou 8,2 milhões de hectares equipados para irrigação no país, somando áreas abastecidas por mananciais e áreas fertirrigadas com água de reúso. O levantamento serve de base para o planejamento da expansão da agricultura irrigada e para decisões relacionadas à segurança hídrica.

Dentro da propriedade, o desafio é transformar as necessidades de cada atividade em uma estrutura de abastecimento compatível com a operação. Para Igor Evangelista, diretor técnico da Fortmetal, o ponto de partida é conhecer a demanda e o tempo necessário para recompor a reserva.

“A reserva de água precisa acompanhar a demanda da propriedade e o tempo necessário para restabelecer o abastecimento. O projeto deve partir dessa análise para definir uma capacidade compatível com a rotina do produtor”, afirma.

Demanda do rebanho orienta o planejamento

Na produção animal, uma estimativa única pode não representar as condições de todas as propriedades. Segundo a Embrapa, o consumo de água dos bovinos varia conforme fatores como peso, idade, dieta, produção de leite e temperatura ambiente.

Em publicação sobre consumo de água na produção animal, a instituição apresenta, para bovinos de corte de até 455 kg, referências de 41 a 78 litros por animal ao dia, considerando temperaturas entre 21 °C e 32 °C. O próprio material ressalta que médias gerais devem ser usadas com cautela e não substituem informações obtidas em condições produtivas semelhantes às da propriedade.

O clima também interfere nessa demanda. Outra publicação da Embrapa aponta que a elevação da temperatura ambiente de 10 °C para 32 °C pode aumentar em até duas vezes e meia o requerimento diário de ingestão de água dos bovinos.

Em um exemplo hipotético, um lote de 100 animais com consumo médio de 50 litros por animal ao dia demandaria 5 mil litros diariamente apenas para ingestão. O cálculo é ilustrativo e não representa recomendação de dimensionamento. A definição da reserva também deve considerar outros usos, perdas, vazão de reposição e o período de autonomia desejado.

“Antes de escolher o volume do reservatório, precisamos entender a operação. Quantos animais serão atendidos? Quais outros usos compartilharão essa reserva? Como será feita a reposição? São respostas que orientam a solução”, explica Evangelista.

Segundo o diretor, o armazenamento é apenas uma etapa do sistema. “A reserva oferece uma margem para lidar com interrupções temporárias, mas precisa trabalhar em conjunto com a captação, o bombeamento e a distribuição. Ela não substitui uma fonte capaz de atender à demanda ao longo do tempo”, afirma.

Reservatório sob medida para cada projeto

Entre as soluções fabricadas pela Fortmetal está o reservatório metálico tubular alto, produzido sob medida e com capacidade a partir de 5 mil litros. Segundo a empresa, o modelo utiliza chapas de aço carbono e pintura interna com primer epóxi anticorrosivo e atóxico, material indicado para armazenamento de água potável. A fabricante de reservatórios informa ainda garantia de cinco anos para a estrutura e de dois anos para a pintura, além de frota própria para entregas em todo o Brasil. A empresa também realiza o projeto, a fabricação e a instalação dos equipamentos.

Para aplicações no campo, Evangelista destaca a necessidade de avaliar previamente o local de implantação e a integração com a infraestrutura existente.

“O reservatório deve ser pensado como parte do sistema da propriedade. A escolha envolve volume, local de implantação, acesso para entrega e instalação, além de conexão com a rede que atenderá os pontos de consumo”, diz.

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O planejamento também precisa acompanhar mudanças na atividade rural. “Quando o produtor amplia o rebanho ou incorpora novos usos de água, é importante reavaliar a estrutura. A capacidade instalada precisa ser analisada em relação à nova demanda da propriedade”, conclui.