GUANGZHOU, China, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Conferência de Capacitação Ecológica da 5ª Competição de Algoritmos de Pazhou será aberta em 25 de novembro no distrito de Haizhu, em Guangzhou. Com a aplicação industrial como foco principal, o evento contará com inovadores de 87 países e regiões. A iniciativa preenche a lacuna entre os talentos tecnológicos e as necessidades comerciais do mundo real, para transformar algoritmos de IA de ponta em valor industrial tangível.

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A competição deste ano atraiu 10.263 equipes. Quatro empresas líderes de tecnologia — Baidu, Alibaba, Tencent e Volcano Engine — lançaram em conjunto desafios para o setor. Mais de 400 empresas inovadoras do Reino Unido, Alemanha, França, Singapura e de outros países participaram da Competição Internacional de Soluções de Produtos de IA, apresentando tecnologias com potencial comercial. O torneio concederá um prêmio de RMB 80 mil para o primeiro colocado, RMB 50 mil para o segundo e RMB 20 mil para o terceiro.

Como a primeira competição de algoritmos de destaque da China focada em aplicações industriais, a iniciativa foi pioneira em um modelo no qual "o setor define os desafios, os algoritmos fornecem as respostas e o mercado os coloca à prova". Ao basear a inovação na demanda do mundo real, o concurso ajuda a levar os algoritmos do laboratório para a linha de produção. Ao longo de cinco anos, a participação aumentou de 262 equipes na edição inaugural para mais de 10 mil este ano. No total, o certame atraiu mais de 28 mil equipes de 87 países e regiões, gerando mais de 500 inovações em algoritmos de alta qualidade e 5 mil soluções industriais. Ela fomentou um ecossistema de inovação que atrai talentos, conecta empresas, promove pesquisas e impulsiona o crescimento industrial.

Ao contrário das competições tradicionais, focadas principalmente na teoria, a iniciativa aborda desafios do mundo real em reconhecimento da fala, segurança de conteúdo, tomada de decisões inteligente e IA incorporada. O programa trata de questões como identificação de dialetos e proteção de AIGC. O evento promove tanto a eficiência industrial quanto uma IA acessível e segura. Empresas líderes contribuem com recursos de computação, tecnologias e cenários de aplicação do mundo real, viabilizando a colaboração com talentos do mundo todo.

A disputa também explora fronteiras emergentes, incluindo a computação por satélites em órbita. Com o primeiro lote de satélites de computação da Constelação de Computação Espacial de Pazhou agora em órbita, as aplicações de IA estão se expandindo para além da Terra, alcançando a computação baseada no espaço.

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Alinhada com a iniciativa "IA Plus” da China, a edição irá desenvolver ainda mais um ecossistema integral que abrange avanços tecnológicos, comercialização, investimento de capital e incubação industrial. O objetivo é transformar mais inovações de IA em aplicações práticas em diversos setores, oferecendo um modelo para o avanço de novas forças produtivas de qualidade e da economia inteligente.

Contato: Ms. Liu, Tel.: 86-10-63074558.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9883516)