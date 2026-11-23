Fundada em 1922, na Itália, a Schär é uma das principais referências mundiais em alimentos sem glúten, com presença em mais de 100 países, quase 2 mil colaboradores e faturamento global de € 632 milhões em 2025. Integrante do grupo Dr. Schär, a companhia desenvolve soluções alimentícias voltadas principalmente a pessoas com doença celíaca, sensibilidade ao glúten e outras necessidades alimentares específicas, combinando conhecimento, inovação e qualidade para oferecer produtos seguros, saborosos e adequados a diferentes momentos de consumo.

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No Brasil, a empresa mantém uma operação estratégica para o grupo, com uma unidade industrial em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Além de abastecer o mercado nacional, a fábrica atende a países da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Equador. Com distribuição em aproximadamente 20 mil pontos de venda brasileiros, a Schär trabalha para ampliar a disponibilidade de alimentos sem glúten e fortalecer sua presença em uma categoria que acompanha a crescente demanda por produtos destinados a consumidores com restrições alimentares.

“O Brasil é um mercado estratégico para o grupo Dr. Schär e representa uma das principais oportunidades de crescimento da categoria na América do Sul. Nosso objetivo é ampliar a presença da marca, fortalecer a distribuição e democratizar o acesso a alimentos seguros e saborosos, sem abrir mão do rigor e da qualidade que fazem parte da nossa história”, afirma Conrado Canzonieri, diretor-geral da Schär no Brasil.

O crescimento da categoria de alimentos sem glúten está relacionado a fatores como a maior conscientização sobre as restrições alimentares, a evolução dos diagnósticos e a ampliação da oferta de produtos especializados no varejo. A doença celíaca, condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, ainda enfrenta desafios relacionados à subnotificação e ao diagnóstico tardio, o que reforça a importância da informação e do acesso a alimentos adequados.

Estimativas indicam que entre 5% e 10% da população podem apresentar sensibilidade ao glúten, enquanto a síndrome do intestino irritável afeta uma parcela significativa dos brasileiros. Essas condições, embora distintas e com mecanismos diferentes, contribuem para ampliar o interesse por soluções alimentares específicas. “Estimamos que a categoria registre crescimento superior a 10% ao ano, impulsionado pela evolução da demanda, pela maior conscientização dos consumidores e pela ampliação da presença desses produtos nos canais de venda”, diz Canzonieri.

Paraná tem papel estratégico na operação regional

A fábrica de Campo Largo ocupa uma posição relevante na estratégia da Schär para a América do Sul. A unidade combina a produção destinada ao mercado brasileiro com o atendimento a outros países da região, contribuindo para a estrutura de abastecimento e para os planos de crescimento da companhia. “Nossa unidade está preparada para acompanhar a evolução da demanda nos próximos quatro a oito anos, considerando as condições atuais da operação”, destaca Canzonieri.

Globalmente, a Schär reúne aproximadamente 200 produtos em seu portfólio. No Brasil, a linha inclui pães fatiados, pré-assados e especiais, biscoitos doces, snacks salgados, torradas, bolos, farinhas e cereais. A variedade permite atender a diferentes ocasiões de consumo, do café da manhã aos lanches e às refeições, oferecendo alternativas para quem precisa excluir o glúten da alimentação.

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Os pães estão entre as categorias mais relevantes da operação brasileira devido à frequência de consumo e à importância desse alimento na rotina dos consumidores. Farinhas, torradas, biscoitos e snacks também contribuem para o desempenho da marca. “A ampliação do portfólio é uma das frentes da estratégia da Schär no Brasil. Prevemos muitas novidades para 2027, ainda mais porque o Brasil permanece entre as prioridades de crescimento do grupo, com foco no fortalecimento da distribuição, na expansão gradual da oferta e na evolução da operação industrial”, conclui o diretor.