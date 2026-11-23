O ConservArte Brasil, iniciativa do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em parceria com Pro Bono Brasil, oferece formação em conservação preventiva e educação patrimonial, aproximando o conhecimento acadêmico das práticas de preservação de bens históricos e artísticos.

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O programa articula universidades, museus, igrejas históricas, irmandades e instituições culturais em aulas, oficinas, visitas técnicas orientadas e ações de difusão do conhecimento.

Preservar obras de arte, documentos antigos ou edificações históricas exige, além da restauração, a identificação de sinais de deterioração, o conhecimento dos materiais e a avaliação dos riscos a que os bens culturais estão expostos. O ciclo formativo inclui monitoramento de acervos, conservação de diferentes materiais e suportes, curadoria e iconografia, com conteúdos teóricos e experiências práticas ministrados por professores, pesquisadores e especialistas.

Conhecimento que ultrapassa a sala de aula

A metodologia combina conteúdos acadêmicos com atividades em espaços onde a conservação integra a rotina profissional, como o Instituto de Artes da UERJ, o Instituto Brando Barbosa e museus parceiros. As visitas técnicas permitem que os participantes conheçam métodos de conservação, características de acervos e procedimentos adotados por profissionais responsáveis pela preservação.

“A conservação começa muito antes da necessidade de restaurar. Conhecer os materiais, identificar riscos e adotar medidas preventivas são atitudes fundamentais para a preservação dos acervos”, explica o professor Carlo Pagani, conservador?restaurador e docente do ConservArte Brasil.

Educação patrimonial e formação de multiplicadores

O programa forma agentes multiplicadores ao compartilhar conhecimentos com estudantes, profissionais de acervos, educadores, gestores culturais e responsáveis por instituições patrimoniais. A educação patrimonial relaciona a preservação dos bens culturais à compreensão de sua história, significados e importância para a memória coletiva.

“Preservar o patrimônio é também compreender sua história, seus significados e sua relação com a sociedade. O ConservArte busca aproximar esse conhecimento das pessoas, integrando diferentes áreas e instituições em uma experiência de formação que valoriza não apenas os bens culturais, mas também a memória que eles representam”, afirma a Dra. Evelyne Azevedo, historiadora da arte e coordenadora do projeto.

Especialistas compartilham experiências e conhecimento

Além das atividades presenciais, o ConservArte Brasil produz conteúdos digitais e videocasts com entrevistas de profissionais da área, abordando conservação, restauração, história da arte, patrimônio religioso e desafios enfrentados por instituições responsáveis pela preservação de acervos. O programa conta com a participação de docentes da UERJ, UFRJ, UFF, UNIRIO e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), entre outras organizações.

Cooperação entre instituições culturais e acadêmicas

A iniciativa depende da cooperação entre instituições de ensino, pesquisa e preservação patrimonial. O Instituto Brando Barbosa, como espaço parceiro, recebe atividades relacionadas à conservação de bens culturais em um imóvel de relevância histórica e arquitetônica no Rio de Janeiro.

“O ConservArte nasceu da convicção de que o conhecimento precisa circular e produzir transformações concretas. Ao aproximar universidades, especialistas e instituições responsáveis pela preservação do patrimônio, estamos construindo uma rede de formação e compartilhamento de experiências que amplia o acesso ao conhecimento e fortalece o compromisso coletivo com a nossa memória cultural”, destaca Daniel Gil, presidente e diretor criativo do Pro Bono Brasil.

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Para mais informações, basta acessar os sites ConservArte Brasil e Pro Bono Brasil.