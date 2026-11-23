Servidora efetiva da Câmara Municipal de Paracatu e atuante em todo o legislativo brasileiro, a especialista foi homenageada na 7ª edição do Prêmio Rede Governança Brasil e recebeu a comenda com a filha, Pérola Victória, nos braços.

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Com a pequena Pérola Victória nos braços, Alzira Fernanda Brasil recebeu, em Brasília, o Diploma e a Medalha da Ordem do Mérito Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, distinção que lhe conferiu o título de Imortal da Governança. A homenagem, entregue durante a 7ª edição do Prêmio Rede Governança Brasil, reconhece uma trajetória de quase duas décadas no serviço público e o trabalho de Alzira para apoiar a implantação da governança em câmaras municipais de diferentes regiões do país.

O auditório do Royal Tulip Brasília Alvorada ficou lotado. Os dois dias das solenidades da premiação reuniu autoridades, gestores públicos e lideranças de várias instituições, entre elas o ministro do Tribunal de Contas da União e embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes, e a presidente da entidade, Cris Nardes. A premiação dá visibilidade a organizações públicas que se destacam pela adoção de boas práticas de governança, gestão de riscos, inovação e sustentabilidade, com foco em melhorar as entregas à sociedade.

Um dos momentos mais afetuosos da premiação aconteceu na entrega da medalha à Alzira Fernanda. No colo da mãe, Pérola Victória encantou o público com sua simpatia. À vontade sob os flashes, a pequena parecia já ter intimidade com o palco.

Uma trajetória dedicada às câmaras municipais

Servidora efetiva da Câmara Municipal de Paracatu, em Minas Gerais, desde 2007, Alzira é especialista em Governança no Poder Legislativo e coordena o Comitê de Governança no Poder Legislativo da Rede Governança Brasil. Seu trabalho aproxima os princípios da governança da realidade das câmaras municipais, com orientações práticas para estruturar o planejamento, definir responsabilidades e acompanhar resultados, inclusive em casas legislativas com equipes reduzidas. A atuação em iniciativas de formação e cooperação com municípios de diferentes regiões fez dela uma referência nacional em governança no Legislativo municipal.

Essa trajetória também passa pelo EnGITEC, o Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia, criado em 2007 no âmbito do Senado Federal. Alzira integra a história da organização do encontro e presidiu o encontro por quase duas décadas. O evento reúne profissionais de câmaras municipais e assembleias legislativas de todo o país para compartilhar experiências em tecnologia, gestão e modernização do Legislativo.

Alzira também é autora de O Legislativo do Futuro: Liderança, Governança e Inteligência Artificial para Transformar as Câmaras Municipais e Governança na Câmara Municipal: Manual Prático para Iniciantes. As duas obras dão continuidade ao trabalho que desenvolve junto ao Legislativo municipal, com propostas para incorporar a governança à rotina das câmaras e preparar essas instituições para as mudanças trazidas pela inteligência artificial.

A energia que transforma o Legislativo municipal

À frente de encontros e iniciativas de formação, Alzira Fernanda Brasil tornou-se uma referência para quem busca transformar o Legislativo municipal a partir de dentro. Nas câmaras por onde passa, aproxima servidores, parlamentares e equipes técnicas, estimula a troca de experiências e ajuda a transformar ideias em mudanças concretas na rotina da instituição. Ao colocar em contato profissionais de diferentes regiões do país, faz com que uma solução nascida em uma câmara possa inspirar o trabalho de muitas outras. Há também um traço pessoal nessa capacidade de mobilizar. Alzira tem um jeito espontâneo de envolver as pessoas e fazer com que mesmo quem raramente toma a palavra se sinta à vontade para contribuir. Quando uma equipe passa a olhar de outro modo para um problema antigo e percebe que tem condições de resolvê-lo, o ambiente muda. É assim que sua passagem por uma câmara ganha continuidade nas mãos de quem vive o Legislativo todos os dias. “Há uma certa magia no jeito como Alzira transforma os ambientes por onde passa. Ela chega, aproxima as pessoas e, quase naturalmente, muda a energia da conversa. Daqui a pouco, uma equipe que sempre ouviu ‘aqui é assim mesmo’ começa a perguntar ‘e se a gente tentasse de outro jeito?’. Acho que essa é a marca dela. Quando Alzira passa por uma câmara, as pessoas começam a enxergar novas possibilidades no trabalho que já fazem todos os dias”, relatou Ana Carolina, participante da 7ª edição do Prêmio Rede Governança Brasil

O significado da comenda

A distinção é outorgada pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, pelo Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público e pela Rede Governança Brasil. A medalha leva o nome de João Augusto Ribeiro Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União e um dos fundadores da RGB. O diploma concedido a Alzira Fernanda registra o reconhecimento pelos serviços prestados ao Brasil e por sua contribuição ao desenvolvimento humano, cultural e social.

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Para a servidora de Paracatu, a comenda reconhece o trabalho de uma carreira construída dentro do Legislativo municipal e compartilhada com câmaras de todo o Brasil. A imagem de Alzira recebendo a medalha com Pérola nos braços reuniu, no mesmo palco, a dimensão pública dessa conquista e a alegria de vivê-la ao lado da filha.