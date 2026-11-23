Como se planejar para viajar em períodos de maior demanda
Em épocas de maior movimentação turística, é preciso se organizar com antecedência para economizar nas passagens, garantir a hospedagem e coordenar os deslocamentos
compartilhe
A proximidade das festas de fim de ano evidencia a importância de se planejar para quem pretende viajar em períodos de maior demanda. Com o aumento da circulação de turistas, reservar passagens e hospedagem com antecedência, pesquisar alternativas de transporte e definir o roteiro são medidas que ajudam a evitar imprevistos e a aproveitar melhor a experiência, sem comprometer o orçamento, conforme explicam os especialistas da JetSMART, companhia aérea de ultra low-cost da América do Sul.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
As visitas de figuras de destaque e a realização de grandes eventos, como shows e celebrações especiais, também podem atrair visitantes interessados em participar dessas experiências. Agendas culturais e religiosas costumam coincidir com o período que antecede as festas de fim de ano, quando muitos brasileiros também planejam viagens pela América do Sul. Para quem pretende conhecer a região nessa época, considerar a proximidade dos locais de interesse, as opções de transporte e a localização das hospedagens ajuda a montar um roteiro de acordo com os objetivos e o orçamento da viagem.
Para Verónica Marambio Álvarez, gerente comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART, organizar a viagem vai além de escolher o destino e comprar a passagem. É importante considerar a programação local e entender como ela pode afetar a rotina dos visitantes.
“A América do Sul oferece diferentes possibilidades para quem quer aproveitar feriados, férias ou acompanhar eventos importantes em outros países sem gastar muito. Em ocasiões especiais e durante eventos de grande relevância, pesquisar os destinos, comparar as opções de voos e organizar o roteiro com antecedência ajudam o viajante a fazer escolhas mais alinhadas ao seu orçamento e aos seus interesses. Assim, é possível aproveitar melhor as oportunidades de conhecer a região e descobrir novos lugares”, afirma.
Confira cinco dicas para planejar uma viagem durante períodos de maior movimento:
- Datas e programação local influenciam o planejamento da viagem
Antes de definir o roteiro, consulte o calendário de eventos, os horários das atividades e possíveis alterações no funcionamento de atrações e serviços. Em viagens motivadas por celebrações específicas, vale acompanhar os comunicados oficiais para se manter atualizado sobre a programação.
- Antecedência na compra de passagens e hospedagem amplia as opções
Em períodos de maior demanda, pesquisar diferentes datas e opções de hospedagem permite comparar preços, localização e condições de reserva. Também é fundamental verificar as políticas de alteração e cancelamento antes de confirmar cada etapa da viagem.
- Localização da hospedagem influencia os deslocamentos
Ficar perto dos locais incluídos no roteiro pode facilitar os deslocamentos, principalmente quando há previsão de bloqueios de ruas ou mudanças no trânsito. Se a hospedagem for mais distante, pesquise as opções de transporte público e os trajetos disponíveis.
- Grandes eventos podem aumentar o tempo de deslocamento
Eventos com grande concentração de pessoas podem alterar o trânsito e aumentar o tempo necessário para chegar a determinados locais. Planejar os trajetos com margem de segurança, consultar informações locais e identificar rotas alternativas ajudam a evitar atrasos.
- Atrações locais complementam a programação da viagem
Além da programação principal, vale pesquisar atrações culturais, locais históricos e propostas gastronômicas que complementem a viagem. Um roteiro flexível permite adaptar os passeios conforme o tempo disponível e as condições de circulação em cada cidade.
“Planejar com antecedência também permite comparar tarifas, avaliar diferentes opções de voo e identificar oportunidades para viajar de acordo com o orçamento disponível. A América do Sul tem uma grande diversidade de destinos que podem ser explorados em diferentes épocas do ano, e combinar pesquisa com flexibilidade nas datas pode ajudar o viajante a encontrar alternativas mais econômicas, até mesmo em momentos de maior demanda, como a chegada do papa e as festas de fim de ano. Assim, é possível aproveitar melhor as possibilidades de percorrer a região e incluir novos destinos nos planos”, conclui Verónica Marambio Álvarez.
Sobre a JetSMART
A JetSMART Airlines é uma companhia aérea de baixo custo e de rápido crescimento na América do Sul. Desde o início de suas operações, em 2016, já transportou mais de 66 milhões de passageiros e contribuiu para ampliar o acesso ao transporte aéreo na região por meio de um modelo baseado em tarifas ultrabaixas, eficiência e uma rede de rotas em constante expansão. Atualmente, é a terceira maior operadora aérea da América do Sul, excluindo o mercado doméstico brasileiro.
Opera mais de 100 rotas domésticas e internacionais em nove países, com uma frota de 59 aeronaves Airbus A320 e A321, a mais nova da América do Sul. Em 2025, foi reconhecida pela Cirium como a companhia aérea com as menores emissões de carbono por assento na América Latina. Seus quatro Certificados de Operador Aéreo (AOC), no Chile, na Argentina, no Peru e na Colômbia, possuem certificação IOSA, padrão internacional de segurança operacional, e a companhia é membro da IATA.
A JetSMART foi reconhecida em quatro ocasiões — 2021, 2023, 2025 e 2026 — como a Melhor Companhia Aérea Ultra Low-Cost da América do Sul pelo SKYTRAX. Em 2026, recebeu a distinção pelo segundo ano consecutivo, reafirmando a consistência e a maturidade alcançadas por sua operação.
Com o apoio de investidores de renome mundial, como a Indigo Partners, a companhia possui um pedido firme de 120 aeronaves até 2031, que sustenta sua expansão de longo prazo e seu objetivo de continuar conectando comunidades e criando novas oportunidades para os viajantes sul-americanos.
Além disso, integra uma aliança estratégica com a American Airlines, que permite acumular e resgatar milhas no programa de fidelidade AAdvantage® em voos de ambas as companhias. Essa integração amplia as opções de viagem entre a América do Sul e os Estados Unidos e combina os benefícios de um programa de fidelidade global com a eficiência do modelo de baixo custo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para mais informações, basta acessar www.jetsmart.com.
Website: https://jetsmart.com/fly/br/pt?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=brand&utm_campaign=br_br_jat_g-search_m_brand_jetsmart&gad_source=1