A proximidade das festas de fim de ano evidencia a importância de se planejar para quem pretende viajar em períodos de maior demanda. Com o aumento da circulação de turistas, reservar passagens e hospedagem com antecedência, pesquisar alternativas de transporte e definir o roteiro são medidas que ajudam a evitar imprevistos e a aproveitar melhor a experiência, sem comprometer o orçamento, conforme explicam os especialistas da JetSMART, companhia aérea de ultra low-cost da América do Sul.

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As visitas de figuras de destaque e a realização de grandes eventos, como shows e celebrações especiais, também podem atrair visitantes interessados em participar dessas experiências. Agendas culturais e religiosas costumam coincidir com o período que antecede as festas de fim de ano, quando muitos brasileiros também planejam viagens pela América do Sul. Para quem pretende conhecer a região nessa época, considerar a proximidade dos locais de interesse, as opções de transporte e a localização das hospedagens ajuda a montar um roteiro de acordo com os objetivos e o orçamento da viagem.

Para Verónica Marambio Álvarez, gerente comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART, organizar a viagem vai além de escolher o destino e comprar a passagem. É importante considerar a programação local e entender como ela pode afetar a rotina dos visitantes.

“A América do Sul oferece diferentes possibilidades para quem quer aproveitar feriados, férias ou acompanhar eventos importantes em outros países sem gastar muito. Em ocasiões especiais e durante eventos de grande relevância, pesquisar os destinos, comparar as opções de voos e organizar o roteiro com antecedência ajudam o viajante a fazer escolhas mais alinhadas ao seu orçamento e aos seus interesses. Assim, é possível aproveitar melhor as oportunidades de conhecer a região e descobrir novos lugares”, afirma.

Confira cinco dicas para planejar uma viagem durante períodos de maior movimento:

Datas e programação local influenciam o planejamento da viagem

Antes de definir o roteiro, consulte o calendário de eventos, os horários das atividades e possíveis alterações no funcionamento de atrações e serviços. Em viagens motivadas por celebrações específicas, vale acompanhar os comunicados oficiais para se manter atualizado sobre a programação.

Antecedência na compra de passagens e hospedagem amplia as opções

Em períodos de maior demanda, pesquisar diferentes datas e opções de hospedagem permite comparar preços, localização e condições de reserva. Também é fundamental verificar as políticas de alteração e cancelamento antes de confirmar cada etapa da viagem.

Localização da hospedagem influencia os deslocamentos

Ficar perto dos locais incluídos no roteiro pode facilitar os deslocamentos, principalmente quando há previsão de bloqueios de ruas ou mudanças no trânsito. Se a hospedagem for mais distante, pesquise as opções de transporte público e os trajetos disponíveis.

Grandes eventos podem aumentar o tempo de deslocamento

Eventos com grande concentração de pessoas podem alterar o trânsito e aumentar o tempo necessário para chegar a determinados locais. Planejar os trajetos com margem de segurança, consultar informações locais e identificar rotas alternativas ajudam a evitar atrasos.

Atrações locais complementam a programação da viagem

Além da programação principal, vale pesquisar atrações culturais, locais históricos e propostas gastronômicas que complementem a viagem. Um roteiro flexível permite adaptar os passeios conforme o tempo disponível e as condições de circulação em cada cidade.

“Planejar com antecedência também permite comparar tarifas, avaliar diferentes opções de voo e identificar oportunidades para viajar de acordo com o orçamento disponível. A América do Sul tem uma grande diversidade de destinos que podem ser explorados em diferentes épocas do ano, e combinar pesquisa com flexibilidade nas datas pode ajudar o viajante a encontrar alternativas mais econômicas, até mesmo em momentos de maior demanda, como a chegada do papa e as festas de fim de ano. Assim, é possível aproveitar melhor as possibilidades de percorrer a região e incluir novos destinos nos planos”, conclui Verónica Marambio Álvarez.

Sobre a JetSMART

A JetSMART Airlines é uma companhia aérea de baixo custo e de rápido crescimento na América do Sul. Desde o início de suas operações, em 2016, já transportou mais de 66 milhões de passageiros e contribuiu para ampliar o acesso ao transporte aéreo na região por meio de um modelo baseado em tarifas ultrabaixas, eficiência e uma rede de rotas em constante expansão. Atualmente, é a terceira maior operadora aérea da América do Sul, excluindo o mercado doméstico brasileiro.

Opera mais de 100 rotas domésticas e internacionais em nove países, com uma frota de 59 aeronaves Airbus A320 e A321, a mais nova da América do Sul. Em 2025, foi reconhecida pela Cirium como a companhia aérea com as menores emissões de carbono por assento na América Latina. Seus quatro Certificados de Operador Aéreo (AOC), no Chile, na Argentina, no Peru e na Colômbia, possuem certificação IOSA, padrão internacional de segurança operacional, e a companhia é membro da IATA.

A JetSMART foi reconhecida em quatro ocasiões — 2021, 2023, 2025 e 2026 — como a Melhor Companhia Aérea Ultra Low-Cost da América do Sul pelo SKYTRAX. Em 2026, recebeu a distinção pelo segundo ano consecutivo, reafirmando a consistência e a maturidade alcançadas por sua operação.

Com o apoio de investidores de renome mundial, como a Indigo Partners, a companhia possui um pedido firme de 120 aeronaves até 2031, que sustenta sua expansão de longo prazo e seu objetivo de continuar conectando comunidades e criando novas oportunidades para os viajantes sul-americanos.

Além disso, integra uma aliança estratégica com a American Airlines, que permite acumular e resgatar milhas no programa de fidelidade AAdvantage® em voos de ambas as companhias. Essa integração amplia as opções de viagem entre a América do Sul e os Estados Unidos e combina os benefícios de um programa de fidelidade global com a eficiência do modelo de baixo custo.

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Para mais informações, basta acessar www.jetsmart.com.