Em 29 de outubro, a rede brasileira de mercados autônomos, Easy Market, inaugurou em Madrid, na Espanha, a primeira loja da marca Pronto Market na Europa, instalada dentro de uma empresa. A abertura marca a presença da rede em três continentes – América do Sul (Brasil), América do Norte (México) e agora Europa.



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A rede foi criada em 2020 por Lucas Gibson, que antes operava máquinas de venda automática (vending machines). No início, o fundador montou um protótipo da loja na sala do próprio apartamento, usado como modelo de validação e vitrine para divulgação. As primeiras lojas foram instaladas em condomínios, mas hoje já atuam também em empresas com mais de 200 colaboradores.

O formato adotado na Espanha segue o modelo já utilizado nos demais mercados: a loja funciona 24 horas, não possui funcionários e o cliente seleciona os produtos e efetua o pagamento em um totem de autoatendimento. Na Europa, o foco inicial são empresas, hotéis e academias.

No México, a Easy Market opera sob a marca Fast Market, com mais de 75 lojas em cidades como Cidade do México, Monterrey e Guadalajara. No Brasil, o grupo conta com mais de 1.600 unidades. O modelo de expansão baseia?se em licenciamento, não em franquia: o licenciado é proprietário da unidade, pode adquirir produtos dos fornecedores indicados ou de outros e utiliza o sistema de gestão da rede para monitorar estoque, preços e vendas à distância.

Segundo Samir Kussaba, sócio da Fast Market no México, a porta de entrada nos novos mercados foi o segmento corporativo, onde o colaborador compra sem sair do escritório e a empresa não assume custos operacionais. O fundador e CEO Lucas Gibson afirma que o mesmo software, processo de implantação e contrato de licença foram levados ao México e à Espanha, permitindo que licenciatários brasileiros operem lojas nos três países com uma licença global.

A operação espanhola servirá de base para a expansão a outros países europeus, como Portugal, dentro do projeto denominado "7/30", que prevê presença da Easy Market em sete países até 2030. A Easy Market integra a Escala Expansão, grupo com seis marcas de autoatendimento para condomínios e empresas, entre elas a Contrainer, de academias instaladas em contêineres ou em espaços sem uso. Além dos mercados autônomos e academias, o grupo também possui lavanderias autônomas (Easy Laundry), geladeiras de autoatendimento (Gelavending e Vinho Já) e pet shops autônomos (Pet247). Segundo a empresa, quando uma marca do grupo entra em um condomínio, a chance de uma segunda marca ser contratada no mesmo local passa de 50%.



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Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apontam que Portugal concentra 72 marcas brasileiras, à frente dos Estados Unidos (66), totalizando 202 marcas em 104 países e 4.194 unidades no exterior em 2025, alta de 37?% em relação a 2024.