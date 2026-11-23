No Brasil, 39% dos profissionais já usam ou pretendem usar inteligência artificial (IA) para personalizar seus currículos, segundo pesquisa. A utilização da tecnologia pode facilitar a elaboração do documento, mas também exige atenção para evitar descrições de competências e experiências que não correspondam à trajetória do candidato.

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Entre os problemas que podem surgir estão competências exageradas, descrições genéricas e responsabilidades desalinhadas do histórico profissional. Essas inconsistências podem ser identificadas durante a entrevista e comprometer a credibilidade das informações apresentadas.

“A inteligência artificial é ótima para organizar e dar clareza a uma trajetória, mas ela trabalha com o que recebe. Se o profissional pede um currículo mais impressionante do que a realidade permite, leva para a mesa uma promessa difícil de sustentar diante do recrutador”, afirma Bárbara Gonçalves, gerente de Recrutamento e Seleção do ManpowerGroup Brasil.

Para orientar os profissionais sobre o uso da tecnologia na elaboração do currículo, a especialista apresenta quatro recomendações.

Usar a IA para organizar a experiência, não para inflá-la

Ferramentas de IA ajudam a estruturar informações, melhorar a redação e dar destaque a realizações. O cuidado é não aceitar de forma automática sugestões que acrescentem responsabilidades, competências ou resultados que não fazem parte da trajetória profissional. A ferramenta deve partir do que o candidato efetivamente realizou, sem preencher lacunas com informações não verificadas.

Personalizar para cada vaga sem forçar palavras-chave

Uma das aplicações da tecnologia é adaptar o currículo às exigências de cada oportunidade, identificando termos da descrição da vaga para sugerir ajustes voltados aos sistemas de triagem automatizada (ATS). Porém, essa personalização deve ficar restrita às competências que o profissional de fato domina. Citar metodologias como Scrum ou OKR sem conhecimento prático, ou registrar um idioma como fluente sem ter esse nível de domínio, pode gerar inconsistências nas etapas seguintes.

Trocar frases genéricas por resultados concretos

Textos gerados por inteligência artificial podem apresentar descrições amplas e pouco específicas sobre as experiências profissionais. Uma alternativa é complementar o currículo com dados, projetos e resultados verificáveis, como redução de custos, ganhos de produtividade ou crescimento de vendas.

“A diferença está no detalhamento. Em vez de ‘liderei a equipe de vendas’, é possível registrar ‘liderei equipe de oito pessoas e elevei a receita da região em 18% em um ano’. Assim, fica clara a dimensão e o impacto na mesma frase”, destaca Bárbara.

Garantir que o currículo se sustente na conversa

Currículos elaborados com o apoio da IA podem apresentar diferenças entre as competências descritas e as experiências que o candidato consegue demonstrar nas etapas seguintes. Isso pode ocorrer quando o profissional não consegue detalhar um projeto mencionado no documento ou explicar uma responsabilidade atribuída a ele.

A mesma necessidade de coerência vale para o perfil no LinkedIn, que deve apresentar informações compatíveis com o currículo. Antes de incluir uma experiência, é importante avaliá-la se pode ser explicada e exemplificada durante uma entrevista.

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A elaboração do currículo, portanto, exige a revisão das informações produzidas com apoio da tecnologia. “A IA pode deixar o currículo mais competitivo, mas a contratação continua baseada em confiança. O que mais pesa na avaliação é a coerência. Principalmente entre o que está escrito e o que o profissional realmente entrega”, conclui a especialista.