Em 2026, a integração entre tecnologias de informação e sistemas operacionais da indústria aparece entre as tendências acompanhadas pela IFR. O tema reforça que a automação precisa ser considerada dentro do conjunto da fábrica, e não como equipamento isolado.

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Em uma célula robotizada, a troca de sinais com máquinas, sensores e sistemas de controle influencia o funcionamento do processo. Na prática, isso envolve sinais de entrada e saída, redes industriais, intertravamentos com o controlador lógico programável (CLP) da linha e a lógica de handshake que define quando o robô pode entrar em uma máquina ou liberar uma peça. A definição de interfaces e responsabilidades é parte essencial do projeto.

Conectar equipamentos pode facilitar o acompanhamento de informações operacionais, mas os benefícios dependem da arquitetura adotada, da qualidade dos dados e das necessidades reais da produção.

Além da integração funcional, a engenharia deve considerar disponibilidade, manutenção, proteção de acessos e procedimentos para situações de falha. Conectividade sem planejamento pode criar novas vulnerabilidades.

“Boa parte dos problemas na partida de uma célula está na integração, não no robô: sinais mal definidos entre robô e CLP, falta de tratamento para falhas e ausência de documentação das interfaces. Quando isso é especificado no início, comissionamento e manutenção ficam muito mais simples”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.

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A evolução da manufatura digital exige decisões graduais, baseadas em requisitos técnicos verificáveis e na participação das equipes responsáveis pela operação.