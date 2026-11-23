Embora a indústria automotiva tenha papel importante na robotização, a demanda por equipamentos industriais também envolve outros segmentos. O World Robotics 2026 apresenta informações setoriais que ajudam a observar essa diversidade no mercado global.

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Na China, maior mercado do mundo, o setor elétrico-eletrônico liderou as instalações de 2025, com cerca de 96 mil unidades, seguido pelo automotivo e por metal e máquinas, ambos com cerca de 79 mil, segundo a IFR. No Brasil, cerca de metade das instalações de 2025 ocorreu fora do setor automotivo. Os números globais, porém, não devem ser transferidos automaticamente para o mercado brasileiro.

Cada setor possui requisitos próprios de peças, ambientes, ritmos e interfaces. Alimentação de centros de usinagem, paletização de produtos acabados, solda de estruturas metálicas, rebarbação e manipulação em injetoras plásticas são exemplos com exigências muito diferentes entre si. Em operações de manipulação, a geometria do item, a ferramenta e a precisão exigida influenciam o estudo técnico.

O potencial de robotização não pode ser determinado apenas pelo ramo de atividade. É necessário identificar operações específicas, limitações do processo e condições de integração e segurança.

“Em aplicações como rebarbação ou usinagem, com cavaco e fluido de corte no ambiente, o grau de proteção do robô e a rotina de manutenção pesam tanto quanto velocidade e alcance. Cada setor traz uma condição de ambiente que precisa entrar na especificação”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.

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Para a indústria brasileira, os dados internacionais servem como referência de tendências, enquanto a decisão de investimento continua vinculada à realidade de cada instalação.