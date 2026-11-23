Uma célula robotizada envolve mais do que o manipulador. Ferramentas, dispositivos periféricos, acessos, proteções e procedimentos operacionais precisam ser considerados de forma integrada para a avaliação dos riscos.

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No Brasil, a NR-12 estabelece requisitos de segurança para máquinas e equipamentos e se aplica também às células robotizadas. Para robôs industriais, as referências técnicas vigentes no país são a ABNT NBR ISO 10218-1:2018, voltada ao robô, e a ABNT NBR ISO 10218-2, voltada ao sistema robotizado e à sua integração. A apreciação de riscos segue os princípios da ABNT NBR ISO 12100, e as partes do sistema de comando relacionadas à segurança costumam ser avaliadas com base na ABNT NBR ISO 13849-1.

A ISO publicou em 2025 novas edições das duas partes da série 10218. Entre as mudanças estão uma classificação de robôs por massa, força e velocidade máximas, requisitos mais explícitos para as funções de segurança e a inclusão da cibersegurança na parte dedicada à integração. A adoção dessas edições pela ABNT ainda deve ser acompanhada. Discussões técnicas publicadas em 2026 reforçam a divisão de responsabilidades: o fabricante responde pelo robô, o integrador pela célula completa e o usuário pela operação, pelo treinamento e pela gestão de mudanças.

Capacitação, documentação e procedimentos para manutenção e intervenções fazem parte do planejamento. A proteção das pessoas não pode depender apenas de orientações genéricas ou da existência de um dispositivo isolado. O mesmo vale para aplicações colaborativas: a segurança não é atributo do robô sozinho, e sim da aplicação, avaliada com a ferramenta, a peça e o entorno.

“O robô sai de fábrica com funções de segurança, mas a célula só é segura quando o projeto inteiro foi avaliado: proteções, sensores, lógica de intertravamento, procedimentos de manutenção e treinamento de quem opera. E toda modificação de layout ou de programa exige nova análise”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.

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A engenharia de segurança deve ser conduzida por profissionais competentes e de acordo com o contexto da instalação, sem tratar a compra do robô como garantia automática de conformidade da célula.