O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) credenciou o sistema de armazenamento de energia em baterias que a Moura vai fornecer às empresas participantes da rodada nacional do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP), marcada para 2 de dezembro. A companhia é a primeira fabricante a obter o credenciamento de um sistema BESS pela Rota 2 do regulamento setorial do CFI-Finame, modalidade que contempla requisitos mais abrangentes de industrialização nacional. A rodada exige conteúdo local mínimo de 15%, conforme metodologia do banco, e a solução da Moura comprovou índice superior ao exigido.

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O credenciamento Finame reúne diferenciais importantes para os investidores. Além de comprovar a conformidade industrial do sistema, permite que os empreendedores avaliem o acesso a linhas de financiamento do BNDES. A Rota 2 também apresenta condições específicas de apoio pelo Fundo Clima, com possibilidade de financiamento de até 100% dos itens elegíveis, enquanto a Rota 1 possui limite de até 80%, observadas as regras aplicáveis e a aprovação de cada operação.

A escolha da Rota 2 reforça a estratégia industrial da Moura. Diferentemente de modalidades que permitem atender aos requisitos de nacionalização por meio de componentes complementares, essa rota contempla processos produtivos relacionados ao próprio sistema de baterias, parcela expressiva do valor total de um BESS. Essa configuração permite alcançar índices mais elevados de conteúdo nacional e oferece margem adicional de segurança no atendimento às exigências do leilão.

Para os investidores, essa margem reduz a exposição ao risco de desenquadramento, contribuindo para maior previsibilidade em projetos estruturados para operar durante 15 anos, com início do suprimento previsto para agosto de 2028.

O modelo industrial da Moura prevê montagem e integração de módulos de baterias, eletrônica de controle e sistemas de refrigeração, além da incorporação de componentes adquiridos de fornecedores nacionais. A tecnologia de armazenamento será fornecida pela CATL, líder global do segmento. O índice de nacionalização reconhecido no credenciamento poderá variar conforme a configuração dos projetos contratados.

“Escolhemos uma rota que exige maior participação industrial no Brasil e proporciona uma margem importante de conteúdo nacional. Para quem vai assumir compromissos de fornecimento de potência por 15 anos, isso representa mais segurança e previsibilidade. Nosso diferencial é combinar tecnologia de referência internacional, capacidade industrial brasileira e experiência concreta em armazenamento de energia”, destaca Spartacus Pedrosa, diretor de Operações de Lítio da Moura.

Para atender às empresas participantes, a companhia prevê investir cerca de R$ 200 milhões na ampliação e modernização do complexo industrial de Belo Jardim (PE) e anunciou capacidade de fornecimento superior a 8 GWh.

A Moura desenvolve sistemas de armazenamento de energia em baterias desde meados da década de 2010 e lançou comercialmente o Moura BESS em 2019. A companhia acumula mais de 40 projetos instalados no país e mantém produção em Belo Jardim e suporte técnico em Itapetininga (SP).

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A estratégia ultrapassa o primeiro leilão. A Moura defende a previsibilidade de novas contratações para sustentar a expansão industrial, a formação de profissionais, o desenvolvimento de fornecedores e a nacionalização progressiva da cadeia brasileira de armazenamento de energia.