As decisões de investimento industrial em 2026 ocorrem em um ambiente no qual modernização e eficiência operacional seguem em discussão. Levantamentos da CNI sobre máquinas e equipamentos ajudam a compreender prioridades e restrições enfrentadas pelas empresas: as incertezas econômicas foram o principal entrave apontado, citadas por 61% das empresas que compraram máquinas novas em 2025.

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Entretanto, intenção de investir não equivale a projeto de robótica aprovado. Entre a identificação de uma necessidade e a implantação existem etapas de diagnóstico, levantamento de requisitos, comparação de alternativas, estudo de layout e alcance, simulação de tempo de ciclo e, na implantação, testes de aceitação na fábrica do fornecedor e no cliente.

Em automação, a avaliação deve incluir as características das peças, os tempos de ciclo, as condições de integração e as exigências de segurança. Custos de periféricos, programação e suporte também precisam ser considerados.

Indicadores financeiros podem auxiliar a decisão, desde que sejam construídos a partir de premissas explícitas e dados da operação. Projeções genéricas de produtividade não substituem o estudo de engenharia.

“Um bom ponto de partida é medir a operação como ela é hoje: tempo de ciclo real, paradas, refugo e variação entre turnos. Sem essa linha de base, não há como dizer depois se o projeto entregou o que prometeu”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.

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A abordagem mais consistente combina leitura do cenário econômico com análise técnica específica, sem presumir que toda modernização requer robotização.