A conexão entre redes corporativas e sistemas industriais amplia as possibilidades de troca de informações, mas também exige cuidados de arquitetura e segurança digital. O tema está entre as tendências da robótica industrial destacadas pela IFR em 2026.

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Em sistemas automatizados, controladores, interfaces de operação e equipamentos periféricos podem trocar informações necessárias ao funcionamento da linha. Cada conexão deve ter finalidade e responsabilidades definidas.

Uma avaliação técnica pode contemplar gestão de acessos, atualização de componentes, segmentação de redes, cópias de segurança e procedimentos de recuperação, conforme as características do ambiente industrial. Como referência, a série IEC 62443 trata da segurança cibernética em sistemas de automação e controle industrial, e a edição 2025 da ISO 10218-2 passou a incluir o tema no contexto das células robotizadas.

As medidas de segurança digital não substituem as proteções físicas e funcionais exigidas para a operação. São frentes complementares, que precisam ser analisadas por especialistas responsáveis.

“O acesso remoto para diagnóstico ajuda muito o suporte técnico, mas precisa ser controlado: com autorização do cliente, rastreabilidade e sem deixar portas abertas na rede da fábrica. Backup de programas e parâmetros do robô também faz parte da segurança digital e, na prática, da continuidade da produção”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.

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Planejar a conectividade desde o início reduz improvisações e favorece decisões coerentes com os requisitos de operação e manutenção.