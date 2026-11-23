Sensores e sistemas de visão estão entre os recursos discutidos na evolução da robótica industrial em 2026. Dependendo da aplicação, podem fornecer informações sobre presença, posição ou características de peças e apoiar etapas do processo automatizado.

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A seleção de um recurso de sensoriamento começa pela necessidade operacional. Tipo de peça, velocidade, ambiente, iluminação e tolerâncias influenciam o projeto e a escolha dos componentes. Sistemas 2D costumam atender à localização de peças sobre superfícies planas, enquanto a visão 3D é usada quando há variação de altura ou peças empilhadas, como na retirada de peças de caçambas.

A comunicação entre sensores, controladores e equipamentos deve ser validada em condições representativas de operação, incluindo a calibração entre câmera e robô e a verificação periódica dessa referência. Testes são especialmente importantes quando há variação de produto ou mudanças no ambiente fabril.

Nem todo sistema robotizado precisa de visão computacional. Em algumas aplicações, soluções mais simples podem atender aos requisitos; em outras, a complexidade justifica recursos adicionais.

“Em projetos com visão, a iluminação e a apresentação da peça definem boa parte do resultado. Antes de especificar a câmera, vale controlar o que chega até ela: posicionamento, limpeza, reflexo e variação de lote”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.

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O tema exige abordagem técnica cuidadosa: identificar possibilidades não equivale a prometer desempenho ou atribuir funções específicas a equipamentos sem documentação do fabricante.