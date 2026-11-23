De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência antimicrobiana (AMR, na sigla em inglês) ocorre quando bactérias, vírus, fungos e parasitas mudam ao longo do tempo e não respondem mais aos medicamentos. Com isso, as infecções ficam mais difíceis de serem tratadas e, consequentemente, aumenta o risco de propagação de doenças graves e, até mesmo, de morte. Para conscientizar a população global sobre esses riscos, a OMS desenvolve anualmente a Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência Antimicrobiana (AMR, na sigla em inglês).



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com o tema ‘Uma Saúde, uma ação: Prevenir a AMR agora’, a campanha de 2026 pede que todos façam a sua parte, reconhecendo que a saúde de pessoas, animais, plantas e do meio ambiente está intimamente ligada. A campanha também destaca a responsabilidade compartilhada de governos, profissionais da saúde, veterinários, especialistas ambientais, agricultores, pesquisadores e comunidades para prevenir a resistência antimicrobiana.

Segundo a OMS, novos mecanismos de resistência estão surgindo e se espalhando globalmente e, se nada for feito, até 2050 o número de mortes provocadas por bactérias multirresistentes poderá chegar a 10 milhões por ano. A engenheira de alimentos Helena Sanae Kajikawa, gerente da Divisão Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil, explica que o antibiótico, por não ser seletivo, elimina tanto as bactérias causadoras da infecção como as benéficas, interferindo na homeostase da microbiota intestinal e, assim, levando à disbiose. “Embora não seja uma doença, a disbiose ocorre quando há um desequilíbrio na diversidade das bactérias que habitam o intestino devido a diversos fatores que acabam influenciando a digestão, a absorção de nutrientes, a imunidade e outros sistemas do organismo”, afirma.

No artigo ‘Do antibiotics ‘wipe out’ your gut bacteria?’, publicado em 2021 no blog científico da International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP), a pesquisadora Karen Scott, da University of Aberdeen, no Reino Unido, explica que os antibióticos têm sido uma ferramenta importante na Medicina para matar bactérias patogênicas e tratar doenças infecciosas por muitas décadas. No entanto, todos precisam estar cientes do impacto potencial que os antibióticos podem ter sobre os microrganismos que habitam o corpo humano.

Probióticos



Na revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, ‘Does probiotic consumption reduce antibiotic use for common acute infections? A systematic review and meta-analysis’, pesquisadores norte-americanos investigaram o impacto da suplementação com probióticos (qualquer cepa, dose ou duração) em comparação com placebo na utilização de antibióticos para infecções agudas comuns em pessoas saudáveis.

Os 17 ensaios clínicos randomizados analisados foram conduzidos com lactentes ou crianças com o principal objetivo de prevenir infecções agudas do trato respiratório, infecções agudas do trato digestivo inferior ou otite média aguda. Os estudos incluídos utilizaram 13 formulações probióticas, todas compostas por Lactobacillus e Bifidobacterium isolados ou em combinação, administrados em uma variedade de alimentos ou suplementos. A duração média da suplementação com probióticos variou de quatro dias a nove meses.

Os cientistas concluíram que os probióticos, administrados para reduzir o risco de infecções agudas comuns, podem estar associados à redução do uso de antibióticos em bebês e crianças. Entretanto, pontuaram que estudos adicionais bem delineados são necessários para corroborar esses achados e explorar resultados semelhantes em outros grupos populacionais.

A engenheira de alimentos da Yakult do Brasil lembra que os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium são exatamente as bactérias probióticas mais comuns, geralmente utilizadas em iogurtes e leites fermentados. “Há um consenso científico de que a ingestão de probióticos contribui para a manutenção da saúde, fornecendo bactérias ‘amigáveis’ ao trato gastrointestinal que podem oferecer benefícios se ingeridas em quantidade adequada regularmente”, ressalta.

No Brasil, o uso de probióticos em alimentos requer avaliação prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O primeiro leite fermentado com propriedades funcionais e de saúde reconhecido pela Anvisa, em 2001, foi o Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota (LcS) — lançado em 1935, no Japão, e em 1968 no Brasil. “Esse probiótico vem sendo pesquisado há mais de 90 anos no Instituto Central Yakult, no Japão, e em outros centros de pesquisa ao redor do mundo. E inúmeros estudos comprovam seus benefícios para a saúde de pessoas de todas as idades”, enfatiza a engenheira Helena Sanae Kajikawa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia