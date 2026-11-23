O Brasil registrou quase 4,3 mil instalações de robôs industriais em 2025, crescimento de aproximadamente 38% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados pela International Federation of Robotics (IFR) em setembro de 2026. O número se refere a equipamentos instalados ao longo de 2025, e não ao total de robôs em operação no país.

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No cenário mundial, a IFR contabilizou mais de 600 mil novas instalações em 2025, alta de 11%, e um estoque operacional recorde de 5 milhões de robôs em fábricas. O Brasil, portanto, ainda responde por menos de 1% das instalações globais.

O avanço sinaliza maior atividade de implantação, mas não é homogêneo: segundo a mesma fonte, o setor automotivo respondeu por quase metade das instalações brasileiras do ano. O ritmo de adoção depende das características de cada setor, do perfil das fábricas e das condições de investimento.

Para empresas que avaliam projetos de automação, a estatística oferece contexto, mas não substitui a análise da operação. Cadência, mix de produtos, integração com máquinas existentes e requisitos de segurança precisam ser considerados caso a caso.

A leitura dos dados deve distinguir instalações anuais, estoque operacional e participação de mercado. São medidas diferentes e não permitem, isoladamente, inferir a posição comercial de um fabricante específico.

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O cenário reforça a relevância de decisões técnicas fundamentadas: mais importante que acompanhar uma tendência é compreender em quais condições a robótica atende às necessidades de um processo produtivo.