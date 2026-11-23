A automação industrial não deve ser discutida apenas em termos de grandes linhas produtivas. Empresas de diferentes portes podem avaliar melhorias, desde que partam de um problema concreto e de condições operacionais mensuráveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em 2026, a discussão sobre investimentos em máquinas e equipamentos no Brasil, acompanhada pela CNI, oferece contexto para decisões de modernização. Segundo a Sondagem Especial nº 105, a automação com máquinas conectadas foi objetivo de 7% das grandes empresas que investiram em 2025, 4% das médias e 2% das pequenas. Entretanto, o tamanho da empresa, isoladamente, não determina a viabilidade de uma aplicação robotizada.

O primeiro passo é identificar o processo, o volume de produção, as variações de produto e as interfaces necessárias. Operações repetitivas, com peças de geometria definida e alimentação organizada, costumam ser bons pontos de partida, como carga e descarga de máquinas, paletização e manipulação entre etapas. Também entram no estudo o espaço disponível, as exigências de segurança e a capacidade de suporte e manutenção.

Um projeto deve considerar o custo total de implantação, incluindo periféricos, integração, testes, documentação e treinamento. A comparação precisa levar em conta alternativas técnicas e os objetivos da operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Avaliar automação com critérios claros ajuda a evitar investimentos desalinhados às necessidades da fábrica e cria uma base mais sólida para decisões futuras. “Para a pequena e média indústria, o projeto de entrada costuma ser uma célula bem resolvida, e não uma linha inteira. Começar por uma operação, medir o resultado e só então expandir reduz o risco e forma a equipe interna”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.