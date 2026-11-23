A Soldiers Nutrition, empresa brasileira de suplementação, firmou uma parceria com a FURIA, equipe que disputa a Kings League Brasil. A iniciativa aproxima as duas marcas em um projeto que conecta esporte, entretenimento e cultura digital, acompanhando o crescimento de novos formatos de competição e o interesse de diferentes públicos pelo universo esportivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Fundada no Brasil em 2017, a FURIA se consolidou como um dos principais clubes de esportes eletrônicos do mundo e expandiu sua atuação para outras frentes do entretenimento e do esporte. Na Kings League Brasil, a equipe tem como presidentes o jogador Neymar Jr. e o empresário Cris Guedes, sócio-fundador do clube.

Criada pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué, a Kings League apresenta uma versão alternativa do futebol de sete, com partidas de dois tempos de 20 minutos e regras próprias, como cartas secretas, gols com pontuação especial e o pênalti do presidente. O formato reúne jogadores, influenciadores e personalidades do entretenimento, aproximando o futebol de novas linguagens e comunidades digitais.

A competição tem registrado números expressivos de audiência. Em 2025, as transmissões ao vivo da Kings League Brasil alcançaram 78,8 milhões de espectadores, segundo dados divulgados pela organização. Na primeira temporada nacional, a FURIA conquistou o título após vencer o Dendele na final, disputada no Allianz Parque, em São Paulo.

Como parte da parceria, Soldiers Nutrition e FURIA também desenvolveram uma coqueteleira exclusiva, com identidade visual das duas marcas. O lançamento representa uma das iniciativas da colaboração e materializa a aproximação entre os universos das empresas, conectando a comunidade de torcedores da equipe ao mercado de suplementação esportiva.

A entrada na Kings League integra o movimento da Soldiers Nutrition de ampliar sua presença em diferentes modalidades e comunidades esportivas. Historicamente associada ao fisiculturismo, a empresa vem estabelecendo conexões com outras frentes do esporte, acompanhando transformações no comportamento do público e nas formas de consumo de conteúdo esportivo.

“O mercado esportivo está passando por transformações importantes na forma como marcas e consumidores se relacionam. Para a Soldiers, estar em projetos como esse também é uma decisão de negócio, que amplia nossos pontos de contato com o público e fortalece a presença da marca em diferentes canais e plataformas. Buscamos parcerias que tenham potencial de gerar valor para as duas empresas e que contribuam para o crescimento sustentável da Soldiers”, afirma Rafael Pereira, Head de Marketing da Soldiers Nutrition.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A colaboração com a FURIA reforça a aproximação entre empresas de diferentes segmentos que encontram no esporte e no entretenimento um território comum de atuação, em um cenário no qual as competições digitais ampliam sua relevância e alcançam novas gerações de consumidores.