A discussão sobre modernização industrial em 2026 reforça a necessidade de decisões de investimento baseadas em premissas verificáveis. Em robótica, avaliar apenas o preço do equipamento pode deixar de fora componentes essenciais do projeto.

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O orçamento deve considerar a ferramenta de fim de braço, dispositivos de alimentação, sensores, proteções, integração, programação, testes, documentação e treinamento, conforme o escopo da aplicação.

Também é necessário estimar manutenção, suporte e eventuais adaptações do ambiente. No que se refere ao equipamento, entram na conta a manutenção preventiva prevista pelo fabricante, como troca de lubrificante dos redutores, substituição periódica de baterias e inspeção de cabos, além de um estoque mínimo de peças críticas. Esses itens variam de acordo com o processo e não podem ser calculados de forma confiável sem levantamento técnico.

A análise econômica deve comparar alternativas, definir indicadores e registrar hipóteses sobre disponibilidade, volume e ritmo de produção. Resultados financeiros futuros não devem ser apresentados como garantidos.

“Uma parada não planejada por falta de peça custa muito mais do que a peça. Por isso, os sobressalentes críticos e plano de manutenção preventiva precisam estar no orçamento desde o início da operação, e não depois da primeira quebra”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.

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Quando o estudo é conduzido de forma estruturada, a decisão deixa de se concentrar em um único equipamento e passa a considerar o desempenho esperado do sistema completo.