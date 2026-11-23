Em 2026, a Ph.D Sports expandiu seu campo de atuação e deixou de operar como bandeira única para se organizar como um grupo de franquias com seis marcas de academia, com presença em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul e na região Nordeste. O movimento representa uma mudança de escala para a empresa, que começou há pouco mais de uma década em uma sala de 300 m² no bairro Bacacheri, em Curitiba (PR), com aparelhos antigos e dois sócios à frente. A nova estrutura se dirige tanto aos alunos quanto a quem pretende empreender no setor de atividade física.

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“Em 2026 deixamos de ser uma marca só e passamos a ser um grupo, com perfis diferentes de academia e de investidor”, afirma Viktor Rossa, CEO e fundador do Grupo Ph.D Sports. Segundo ele, a empresa trabalha com o objetivo de ocupar, ao menos, a segunda posição entre as redes de academias do Brasil. “Nossa meta é disputar a segunda posição entre as redes do país. É uma meta, e não um resultado. O caminho passa por continuar abrindo unidades e atraindo franqueados de perfis diferentes”, pondera.

Das primeiras aquisições à gestão como eixo do negócio

O nome que hoje identifica a rede surgiu entre meados de 2015 e 2016, quando os sócios compraram a marca Ph.D de uma academia instalada no centro de Curitiba. Com duas unidades em funcionamento, passaram a adotar a denominação Ph.D Sports e iniciaram uma sequência de aquisições em outros bairros da capital paranaense, como Santa Quitéria e Portão. No Bacacheri, a operação original deu lugar a um espaço maior, resultado da compra de outra academia da região.

Foi nesse período que o fundador identificou aquilo que considerava o principal entrave do segmento. “Quando passei a comprar outras academias, enxerguei que o principal problema do setor é de gestão: organizar processos e ter previsibilidade de caixa. Vi que dava para padronizar isso e repetir, e foi aí que entendi que o negócio era escalável”, relata Viktor. Até por volta de 2021, a rede era formada quase integralmente por unidades próprias.

Um modelo padronizado em plena pandemia

O ano de 2021 marcou a virada no formato das academias. Em meio às restrições impostas pela pandemia de covid-19, a Ph.D Sports inaugurou sua primeira unidade padronizada, em um shopping de Curitiba, com iluminação em LED e equipamentos novos. A partir dessa operação, a empresa consolidou o modelo de baixo custo, que passou a orientar a expansão da bandeira.

“Em 2021, muita marca recuou por medo da pandemia. Nós abrimos a primeira unidade padronizada, com equipamentos novos e iluminação em LED, e foi dali que o modelo de baixo custo se consolidou na rede”, recorda o CEO. De acordo com a companhia, a bandeira Ph.D soma, em média, cinco novas unidades por mês, número que inclui academias independentes que decidem adotar a marca.

Na leitura do executivo, esse movimento acompanha o avanço do formato no mercado. “Hoje as redes de baixo custo ganham espaço, e muita academia independente prefere entrar para a nossa bandeira a ser engolida por esse movimento”, observa.

Marcas com perfis e regiões distintos

O hub formado em 2026 combina operações de propostas variadas. A VS Gold ocupa o segmento de posicionamento mais premium, enquanto a Lynx adota o formato de estúdios de menor porte voltados a profissionais de educação física. Completam o grupo a Evoque, com presença em São Paulo; a Moinhos, no Rio Grande do Sul; e a Hi, no Nordeste. Além da Ph.D, as bandeiras VS Gold, Lynx, Evoque e Moinhos estão abertas a novos investimentos, o que permite ao franqueado escolher em qual delas pretende abrir unidades. Além da Ph.D, as bandeiras VS Gold, Lynx, Evoque e Moinhos estão abertas a novos investimentos, o que permite ao franqueado escolher em qual delas pretende abrir unidades.

Para a Lynx, a empresa estabeleceu, em fevereiro de 2026, a meta de chegar a 100 unidades em 36 meses. Segundo Viktor Rossa, a diversidade de formatos amplia as possibilidades de entrada para quem deseja abrir uma academia, já que cada marca demanda estruturas e níveis de investimento diferentes. Para o aluno, a variedade se traduz em opções de espaço, de equipamentos e de proposta de treino, conforme o perfil de cada bandeira e a localidade em que ela está presente.

Franqueados de origens diversas

O perfil de quem investe na rede vai de empreendedores que estreiam no setor a investidores com patrimônio consolidado, que acompanham apenas os resultados da operação. Há também casos de gestores de unidades que se tornaram sócios do negócio e de empresários vindos de outros ramos, como um proprietário de restaurante que atua hoje como master franqueado em Salvador (BA). “Temos franqueado que nunca teve ligação com academia e investidor que só acompanha o resultado. Sempre demos oportunidade a quem quer entrar, e alguns gestores acabaram se tornando sócios”, diz o fundador.

A captação de novos parceiros começou pela própria base de alunos e, com o tempo, passou a incluir a participação em feiras do setor, a rede de contatos do fundador e campanhas de mídia digital paga. Com esses canais, a rede passou a dialogar com investidores de fora do Paraná, como mostra a operação estabelecida na capital baiana.

Treinos por objetivo e atendimento com inteligência artificial

Nas unidades, os alunos seguem programas de treino organizados por finalidade: Strong, Health, Slim e Class. A indicação de cada um ocorre depois de um mapeamento do objetivo individual. Há cerca de três anos, a rede também emprega inteligência artificial (IA) no atendimento, recurso que inclui a Vita, assistente virtual disponível no WhatsApp e oferecida sem custo aos alunos.

Para o CEO, a adoção da tecnologia reflete um traço da cultura interna. “Aqui a regra é testar. Prefiro fazer e ajustar a esperar o perfeito. Foi assim com a inteligência artificial no atendimento, que usamos há cerca de três anos sem abrir mão do contato humano”, explica.

Com a atuação ampliada para novos formatos e regiões, a Ph.D Sports projeta seguir com a abertura de unidades e a atração de franqueados com perfis variados. “O que começou em uma sala de 300 metros quadrados virou um método. Queremos que esse método funcione da mesma forma em qualquer cidade onde uma das nossas marcas estiver”, conclui Viktor Rossa.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.academiaphdsports.com.br/