O relatório World Robotics 2026 apresenta projeções para o mercado mundial de robôs industriais nos próximos anos. Para 2026, a IFR estima cerca de 655 mil instalações no mundo, alta de 9%, e projeta aproximadamente 806 mil unidades em 2029. Essas estimativas ajudam a acompanhar tendências, mas precisam ser distinguidas dos dados já realizados.

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Uma projeção depende de hipóteses sobre demanda, investimentos e condições econômicas. Por isso, não deve ser tratada como volume efetivamente instalado nem como previsão automática para cada país ou segmento.

Para o Brasil, o crescimento registrado nas instalações de 2025 fornece uma referência recente, mas não determina sozinho o ritmo futuro. O comportamento de setores industriais e as decisões de investimento podem mudar.

Empresas que estudam automação devem utilizar as tendências como contexto e manter a avaliação centrada nas necessidades de seus processos, nas alternativas técnicas e nas condições de implantação.

“Projeção é cenário, não pedido de compra. Para a indústria brasileira, os dados mais úteis são o comportamento recente do próprio setor e a capacidade de suporte técnico disponível no país para sustentar a expansão”, afirma Wallas Souza, supervisor de Robótica e Automação da NACHI Brasil.

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O acompanhamento de relatórios periódicos, com atenção a datas e metodologias, contribui para uma leitura mais precisa da evolução da robótica industrial.