Investir em equipamentos industriais não significa, necessariamente, instalar robôs. A Sondagem Especial nº 105, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em agosto de 2026, oferece um retrato dos investimentos em máquinas e equipamentos realizados pelas empresas brasileiras.

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A modernização pode incluir a substituição de máquinas antigas, a ampliação da capacidade instalada, a realização de melhorias mecânicas ou a incorporação de controles digitais. Robotização é uma possibilidade dentro desse conjunto, mas envolve requisitos próprios de aplicação e integração.

Na prática, o diagnóstico deve identificar se o desafio da fábrica está na disponibilidade do equipamento, na organização do fluxo, na repetibilidade de uma operação ou na interação entre diferentes etapas da produção. Essas situações podem demandar soluções distintas.

A adoção de um robô exige a consideração de todo o sistema completo: ferramenta, dispositivos periféricos, proteção, programação, manutenção e capacitação. Comparar apenas o preço do manipulador com o de uma máquina convencional pode distorcer a avaliação.

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Os números da sondagem ilustram essa diferença. Segundo a CNI, 74% das indústrias consultadas investiram em máquinas e equipamentos novos em 2025. Entre essas empresas, 72% tinham a mecanização como principal objetivo, 9% apontaram a robotização e 5%, a automação com máquinas conectadas em rede. A pesquisa ouviu 599 empresas em janeiro de 2026.