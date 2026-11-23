Agências de publicidade já usam vídeos com IA em campanhas
Análises mostram que produzir vídeos com IA já virou realidade para diferentes agências de publicidade ao redor do mundo, com ferramentas que facilitam o uso da tecnologia em campanhas com marcas
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A inteligência artificial está mudando a produção de campanhas publicitárias e ampliando o uso de vídeos na comunicação das empresas. Com ferramentas capazes de criar imagens, adaptar conteúdos e acelerar processos de edição, agências de publicidade passaram a incorporar a tecnologia às estratégias de marketing. O movimento acompanha a expansão das redes sociais como canais comerciais e a busca por formatos de publicidade mais rápidos e personalizados.
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O Instagram, por exemplo, consolidou-se como uma plataforma utilizada por empresas para divulgar produtos, fortalecer marcas e estabelecer relacionamento com consumidores. Em artigo publicado no Business.com, a publicação destaca diferentes aplicações comerciais da rede social, incluindo a produção de vídeos, o uso de Stories e Reels, a divulgação de produtos e as oportunidades de interação com o público.
Nesse cenário, a produção audiovisual ganha importância. Os vídeos permitem apresentar produtos, comunicar campanhas e adaptar mensagens a diferentes perfis de consumidores. A inteligência artificial amplia essas possibilidades ao facilitar a criação e a edição de materiais publicitários, inclusive a partir de imagens captadas por câmeras convencionais.
Campanhas publicitárias e o uso de ferramentas de IA
A mudança também aparece nas operações de grandes empresas internacionais. Em reportagem publicada em maio de 2026, a Reuters mostrou como grupos globais estão utilizando inteligência artificial em centros de operações na Índia para internalizar parte da produção publicitária, reduzindo a dependência de fornecedores externos.
Um dos exemplos apresentados pela agência é o da Kimberly-Clark, que conseguiu reduzir o tempo de produção de determinados conteúdos de aproximadamente 24 dias para duas horas com o apoio da tecnologia. A reportagem também cita iniciativas de empresas como Catalyst Brands e Target, que utilizam recursos de inteligência artificial para acelerar a criação de materiais publicitários e conteúdos visuais para o comércio eletrônico.
A adoção da tecnologia também foi identificada em um levantamento do Interactive Advertising Bureau (IAB), entidade do setor de publicidade digital. Publicado em 2025, o estudo aponta que 86% dos compradores de mídia entrevistados já utilizavam ou planejavam utilizar inteligência artificial generativa na criação de anúncios em vídeo.
A pesquisa também projetou que conteúdos publicitários gerados por IA poderiam representar 40% dos anúncios em vídeo em 2026. Entre as aplicações identificadas estão a personalização de campanhas para diferentes públicos e a modificação de estilos visuais, permitindo ampliar as possibilidades de produção e adaptação dos materiais.
Ferramentas de IA auxiliam na criação de vídeos para agências de publicidade
Além da geração de vídeos a partir de comandos e recursos automatizados, as ferramentas disponíveis no mercado também oferecem funcionalidades voltadas ao aprimoramento de gravações convencionais. Esses recursos podem melhorar a qualidade visual de imagens, otimizar a apresentação dos vídeos e facilitar processos de edição, ampliando as possibilidades de aproveitamento de materiais já produzidos pelas empresas.
Entre as companhias de tecnologia que atuam nesse segmento está a Vmake Labs, que oferece serviços de edição e aprimoramento audiovisual com inteligência artificial. O aprimorador de vídeo com IA da Vmake Labs integra esse mercado de soluções voltadas à melhoria de conteúdos em vídeo, incluindo materiais produzidos com equipamentos tradicionais.
A expansão dessas ferramentas acompanha uma transformação no modelo de produção publicitária. Com processos mais rápidos e possibilidades de personalização, empresas conseguem desenvolver diferentes versões de conteúdos para suas campanhas, adaptando a comunicação aos canais e aos públicos que desejam alcançar.
Os movimentos apresentados pela Reuters e pelo IAB indicam que a inteligência artificial vem ocupando espaço nas operações de marketing e publicidade. Ao mesmo tempo, o uso comercial de plataformas como o Instagram demonstra a importância da distribuição e do relacionamento com o consumidor.
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Com a combinação dessas tecnologias, a produção de vídeos publicitários passa a contar com novas possibilidades de execução e escala, enquanto empresas e agências ampliam o uso da inteligência artificial em suas estratégias de comunicação.