A inteligência artificial está mudando a produção de campanhas publicitárias e ampliando o uso de vídeos na comunicação das empresas. Com ferramentas capazes de criar imagens, adaptar conteúdos e acelerar processos de edição, agências de publicidade passaram a incorporar a tecnologia às estratégias de marketing. O movimento acompanha a expansão das redes sociais como canais comerciais e a busca por formatos de publicidade mais rápidos e personalizados.

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O Instagram, por exemplo, consolidou-se como uma plataforma utilizada por empresas para divulgar produtos, fortalecer marcas e estabelecer relacionamento com consumidores. Em artigo publicado no Business.com, a publicação destaca diferentes aplicações comerciais da rede social, incluindo a produção de vídeos, o uso de Stories e Reels, a divulgação de produtos e as oportunidades de interação com o público.

Nesse cenário, a produção audiovisual ganha importância. Os vídeos permitem apresentar produtos, comunicar campanhas e adaptar mensagens a diferentes perfis de consumidores. A inteligência artificial amplia essas possibilidades ao facilitar a criação e a edição de materiais publicitários, inclusive a partir de imagens captadas por câmeras convencionais.

Campanhas publicitárias e o uso de ferramentas de IA

A mudança também aparece nas operações de grandes empresas internacionais. Em reportagem publicada em maio de 2026, a Reuters mostrou como grupos globais estão utilizando inteligência artificial em centros de operações na Índia para internalizar parte da produção publicitária, reduzindo a dependência de fornecedores externos.

Um dos exemplos apresentados pela agência é o da Kimberly-Clark, que conseguiu reduzir o tempo de produção de determinados conteúdos de aproximadamente 24 dias para duas horas com o apoio da tecnologia. A reportagem também cita iniciativas de empresas como Catalyst Brands e Target, que utilizam recursos de inteligência artificial para acelerar a criação de materiais publicitários e conteúdos visuais para o comércio eletrônico.

A adoção da tecnologia também foi identificada em um levantamento do Interactive Advertising Bureau (IAB), entidade do setor de publicidade digital. Publicado em 2025, o estudo aponta que 86% dos compradores de mídia entrevistados já utilizavam ou planejavam utilizar inteligência artificial generativa na criação de anúncios em vídeo.

A pesquisa também projetou que conteúdos publicitários gerados por IA poderiam representar 40% dos anúncios em vídeo em 2026. Entre as aplicações identificadas estão a personalização de campanhas para diferentes públicos e a modificação de estilos visuais, permitindo ampliar as possibilidades de produção e adaptação dos materiais.

Ferramentas de IA auxiliam na criação de vídeos para agências de publicidade

Além da geração de vídeos a partir de comandos e recursos automatizados, as ferramentas disponíveis no mercado também oferecem funcionalidades voltadas ao aprimoramento de gravações convencionais. Esses recursos podem melhorar a qualidade visual de imagens, otimizar a apresentação dos vídeos e facilitar processos de edição, ampliando as possibilidades de aproveitamento de materiais já produzidos pelas empresas.

Entre as companhias de tecnologia que atuam nesse segmento está a Vmake Labs, que oferece serviços de edição e aprimoramento audiovisual com inteligência artificial. O aprimorador de vídeo com IA da Vmake Labs integra esse mercado de soluções voltadas à melhoria de conteúdos em vídeo, incluindo materiais produzidos com equipamentos tradicionais.

A expansão dessas ferramentas acompanha uma transformação no modelo de produção publicitária. Com processos mais rápidos e possibilidades de personalização, empresas conseguem desenvolver diferentes versões de conteúdos para suas campanhas, adaptando a comunicação aos canais e aos públicos que desejam alcançar.

Os movimentos apresentados pela Reuters e pelo IAB indicam que a inteligência artificial vem ocupando espaço nas operações de marketing e publicidade. Ao mesmo tempo, o uso comercial de plataformas como o Instagram demonstra a importância da distribuição e do relacionamento com o consumidor.

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Com a combinação dessas tecnologias, a produção de vídeos publicitários passa a contar com novas possibilidades de execução e escala, enquanto empresas e agências ampliam o uso da inteligência artificial em suas estratégias de comunicação.