De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), o setor de transformação de plásticos no Brasil deve encerrar 2026 com faturamento estimado em R$ 168 bilhões, alta de 2,4% em relação aos R$ 164 bilhões registrados dois anos antes.

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Com a expansão do mercado, a presença digital deixou de ser apenas uma vitrine e passou a integrar a estratégia comercial das empresas B2B, facilitando a conexão entre fornecedores e compradores que já buscam produtos e serviços online.

A agência Plástico Virtual atua no desenvolvimento de estratégias de marketing industrial voltadas ao segmento de plásticos. Seu portfólio inclui prospecção ativa e reativa, otimização para buscadores (SEO), crescimento orgânico, mídia paga (Ads) e estratégias de Trade Promotion Incentive (TPI) para posicionar as empresas nos canais em que os compradores reais estão presentes.

Essa abordagem reconhece que, no ambiente industrial, o comprador costuma pesquisar especificações, comparar fornecedores e avaliar aplicações antes de entrar em contato. Ao combinar conteúdo orgânico de longo prazo com anúncios direcionados a demandas imediatas, a agência busca aumentar a visibilidade e a geração de leads qualificados.

A Abiplast apontou que, entre 2025 e 2027, o setor deve investir R$ 31,7 bilhões em expansão fabril, novas embalagens sustentáveis, reciclagem mecânica e química e logística reversa. Apenas no primeiro semestre de 2025, os investimentos já somaram R$ 5 bilhões, intensificando a disputa pela atenção dos compradores B2B.

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Com maior capacidade produtiva e novas oportunidades de negócio, o marketing industrial deixa de ser apenas ferramenta de comunicação e passa a atuar diretamente na estratégia comercial, fortalecendo a presença digital das empresas e ampliando suas chances de serem escolhidas pelos compradores.