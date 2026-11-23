O PagEdu, empresa com mais de 20 anos de atuação no setor educacional e foco na gestão financeira de escolas, atribui a conquista do selo RA1000, concedido pelo Reclame Aqui, a um modelo de atendimento estruturado em escuta ativa, transparência e negociação ajustada à realidade de cada família. Segundo Gleide Gomes, gerente de Relacionamento B2C do PagEdu, o reconhecimento mostra que a cobrança de mensalidades pode ser conduzida com eficiência, sem desgastar a relação entre instituições de ensino e responsáveis.

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O RA1000 é a certificação de reputação mais alta da plataforma. Para obtê-la, uma empresa precisa reunir ao menos 50 avaliações, alcançar índices de resposta e de solução iguais ou superiores a 90%, manter nota média dos consumidores a partir de sete e registrar pelo menos 70% de clientes que voltariam a fazer negócio, de acordo com os critérios do selo. A permanência na categoria depende de esses indicadores continuarem nos patamares exigidos.

“A conquista do RA1000 é resultado do nosso compromisso com um atendimento humanizado, ágil e resolutivo. Priorizamos a escuta ativa, a transparência e a busca por soluções que respeitem a realidade de cada família. Esse reconhecimento reforça que é possível unir eficiência na gestão financeira e excelência no relacionamento com os responsáveis”, afirma Gleide.

Diálogo e flexibilidade na negociação

O orçamento doméstico ajuda a dimensionar o desafio enfrentado pelas escolas particulares. Em outubro de 2026, 81,6% das famílias brasileiras tinham dívidas a vencer e 29,3% estavam com contas em atraso, conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O mesmo levantamento indica que as famílias com renda de até três salários mínimos foram o único grupo a registrar aumento dos atrasos no período.

Diante de cenários como esse, a gerente explica que o PagEdu parte do entendimento de que cada família possui uma realidade financeira diferente e de que imprevistos podem acontecer. “Por isso, nossa abordagem prioriza o diálogo, o respeito e a flexibilidade, oferecendo alternativas de negociação adequadas a cada situação. Nosso objetivo é facilitar a regularização das pendências sem transformar a cobrança em uma experiência negativa para os responsáveis”, diz.

Resultados para escolas e famílias

De acordo com a porta-voz, a soma de atendimento acolhedor, acompanhamento ativo e diferentes possibilidades de negociação torna mais simples a regularização dos pagamentos e preserva a confiança das famílias. “Com essa abordagem, o PagEdu contribui para uma redução média de 30% na inadimplência das escolas atendidas, demonstrando que eficiência financeira e qualidade no relacionamento podem caminhar juntas”, pontua.

A percepção dos responsáveis é medida de forma contínua. Após cada atendimento, as famílias avaliam a experiência em uma pesquisa interna, que registra 93% de satisfação. “Sabemos que dificuldades ou dúvidas podem surgir; nosso compromisso é acolher, estar disponível e buscar sempre a melhor solução, garantindo que a família se sinta amparada durante todo o processo”, acrescenta Gleide.

Experiência no setor educacional

A preparação da equipe para lidar com demandas de cobrança, segundo a gerente, está ligada ao histórico da empresa no segmento. “O PagEdu não é apenas um banco, mas uma empresa com mais de 20 anos de experiência no setor educacional. Sabemos que as famílias são o coração de uma escola e que a confiança construída com elas é essencial para a instituição”, observa.

Por esse motivo, Gleide relata que a empresa entende a responsabilidade de conduzir as questões financeiras com cuidado, respeito e sensibilidade. “Nossa prioridade é garantir que a cobrança nunca comprometa esse vínculo, mas contribua para uma relação de confiança e parceria entre a escola e as famílias”, enfatiza.

Com o RA1000, o PagEdu passa a figurar entre as empresas que cumprem os parâmetros máximos de reputação do Reclame Aqui. O reconhecimento chega em um período em que a regularização de pendências segue entre as prioridades da gestão financeira das escolas particulares, o que torna a qualidade do contato com as famílias parte da estratégia de recebimento.

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