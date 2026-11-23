O Censo ABCRC 2026, divulgado em 3 de novembro de 2026 pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC) com respostas de 70 médicos associados, indica que 24% dos atendimentos cirúrgicos capilares correspondem à correção de procedimentos anteriores e que 71% dos participantes realizam esse tipo de intervenção.

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Fora do país, o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS, na sigla em inglês) com dados de 2024 aponta que 6,9% dos pacientes atendidos pelos membros da entidade buscaram reparar cirurgias feitas por outro médico ou em clínicas clandestinas, chamadas no setor de black market, e que 59,4% dos profissionais relatam a existência desses estabelecimentos em suas cidades.

Para a Dra. Olívia Ribeiro, médica que atua em dermatologia, tricologia e transplante capilar em Pouso Alegre (MG), a alta das correções está ligada à expansão desse mercado paralelo. “São clínicas que cobram um preço muito, muito atrativo, sempre muito barato, oferecendo resultados maravilhosos, oferecendo falsas promessas”, afirma.

“A calvície tem realmente aparecido cada vez mais cedo. Por quê? Por causa dos fatores de estresse, má alimentação, sono ruim, fumo, então são as más qualidades de vida que fazem com que a calvície realmente se desenvolva cada vez mais cedo”, explica.

Clínicas irregulares e o limite da correção

Segundo a especialista, essas clínicas se espalharam pelo país em redes, franquias ou unidades isoladas, e muitas funcionam sem estrutura mínima. “São clínicas em que, muitas vezes, o transplante capilar não é feito por médicos, não tem acompanhamento médico, em ambiente inadequado, em condições absolutamente inadequadas”, relata.

A qualidade cai, de acordo com a médica, também pela sobrecarga. “Às vezes, uma única pessoa é responsável por vários transplantes capilares ao mesmo tempo. Isso faz com que a qualidade do transplante capilar caia muito”, diz. O resultado aparece em linhas frontais “malfeitas, baixas, retas” e em densidade irregular, problemas que levam o paciente insatisfeito a procurar uma segunda cirurgia.

O que pode ser corrigido

Parte desses casos admite reparo. Na cirurgia revisional, é possível aumentar a densidade, ajustar a direção dos fios e redesenhar a linha frontal, mas o procedimento é mais complexo do que um primeiro transplante. “Os desafios para corrigir um transplante capilar malfeito são inúmeros”, enfatiza a Dra. Olívia Ribeiro. “Às vezes é necessário até uma depilação a laser para tirar fios de uma região que não deveria ter fios, para tirar fios e colocá-los na posição correta, corrigir a densidade. Mas tudo isso só é possível de ser feito se ainda tiver alguma área doadora disponível”.

A área doadora, de onde são retirados os folículos transplantados, é o principal limite da correção. Quando ela foi explorada em excesso na primeira cirurgia, não há como recuperá-la. “Eu já recebi casos de transplantes capilares malfeitos em que a área doadora foi totalmente destruída, e aí, infelizmente, não tem mais como corrigir”, relata. Por isso, a especialista insiste que o caminho mais seguro é acertar na primeira vez: “A nossa área doadora é um bem finito, por isso que a gente diz tanto para a pessoa: sempre tomar cuidado, e o ideal é fazer da forma certa desde o início”.

Pacientes jovens e a preservação da área doadora

A preocupação ganha peso com a chegada de pacientes cada vez mais novos aos consultórios. Segundo o relatório da ISHRS, 57,6% dos pacientes fizeram a primeira cirurgia entre 26 e 35 anos, e 37,3% entre 20 e 25 anos. A médica associa o adiantamento da calvície a fatores como estresse, sono ruim, má alimentação, fumo e, principalmente, ao “uso indiscriminado dos anabolizantes em pacientes cada vez mais jovens, que faz com que a calvície realmente apareça, se desenvolva mais cedo e se apresente de uma forma mais grave”, explica Dra. Olívia Ribeiro.

Como a calvície tende a avançar com os anos, operar um jovem sem planejamento pode consumir cedo demais a reserva de fios. Por isso, a especialista defende controlar a doença antes de pensar em cirurgia. Quando a indicação existe, a abordagem precisa ser conservadora: “É possível fazer um transplante capilar de uma forma muito conservadora, sempre considerando a máxima preservação da área doadora”, informa.

Experiência, técnica e acompanhamento

Para evitar uma cirurgia revisional, a escolha do profissional é o ponto de partida. A Dra. Olívia Ribeiro recomenda que o paciente saiba o nome do médico responsável, há quanto tempo ele atua, quantos casos já operou, se trabalha com equipe fixa e se opera em centro cirúrgico com estrutura de segurança e sedação.

“Quem te atende na avaliação, quem vai estar no dia da cirurgia e quem vai te acompanhar no pós-operatório é a mesma pessoa? Você não pode chegar a algum lugar em que, a cada dia, você conversa com uma pessoa e você não sabe quem é o seu médico”, alerta.

A técnica também depende de planejamento feito caso a caso, que considera idade, tipo e cor do fio, couro cabeludo, condições de saúde e proporções do rosto. “Não existe receita de bolo no transplante capilar. Cada paciente é único e, portanto, cada cirurgia e cada tratamento também devem ser”, resume.

Em calvícies avançadas, de grau seis ou sete, com área doadora restrita, o alinhamento de expectativas é decisivo. “Um médico sério vai discutir com o paciente como é o caso dele, quais as possibilidades, se vai ser necessária uma ou mais sessões”, frisa. A especialista recomenda desconfiar de quem garante quantidade de enxertos: “Quando você promete um número de fios, com certeza isso não pode ser uma coisa real”.

No pós-operatório, a recuperação costuma ser rápida, mas exige proteção contra o sol, restrição de atividade física intensa nos primeiros dias, alimentação equilibrada, uso dos medicamentos prescritos e higiene correta. “Todos esses cuidados são fundamentais, devem ser passados pela equipe médica com muito cuidado e devem ser seguidos rigorosamente pelos pacientes, para que a gente chegue aos melhores resultados”, reforça.

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