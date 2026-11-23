Com a Black Friday marcada para 27 de novembro de 2026, empresas de varejo e serviços entram na reta final de preparação para a temporada de fim de ano, com picos de demanda que se estendem até janeiro. Como contratar, treinar e integrar pessoas leva semanas, novembro se torna a última janela para dimensionar equipes e montar escalas com calma.

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Para Raphael Gonçalves, diretor de Projetos e Suporte na SISQUAL® WFM, empresa portuguesa especializada em gestão da força de trabalho (Workforce Management, ou WFM), a Black Friday funciona como um ensaio geral que mostra como a operação reage a picos de demanda. Segundo o executivo, quem planeja com antecedência responde mais rapidamente aos aumentos de procura e reduz custos operacionais, já que um sistema de WFM permite simular cenários de demanda e dimensionamento ainda em novembro, convertendo o aprendizado da Black Friday em ajuste fino para o Natal e as semanas seguintes.

O custo de decidir em dezembro

“Deixar o planejamento para dezembro significa decidir sob pressão. O cenário inclui filas, queda no nível de serviço, equipe sobrecarregada, horas extras em excesso e contratações emergenciais mais caras”, alerta o diretor. Na avaliação de Gonçalves, sem uma ferramenta de WFM, a empresa enxerga o problema quando ele já está acontecendo, e não quando ainda dá para evitá-lo.

A pressão por mão de obra na temporada aparece nos números. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) estima cerca de 530 mil contratos temporários no país no quarto trimestre, alta de 1,5% sobre 2025. No comércio e nos serviços, pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) projeta cerca de 130 mil vagas temporárias e efetivas até o fim do ano, 12 mil a mais do que em 2025.

De acordo com o diretor, o dimensionamento parte da demanda prevista por canal e por intervalo, do tempo médio de atendimento e da meta de nível de serviço, entre outros fatores. Um sistema de WFM automatiza esse cálculo e compara a necessidade com o quadro atual, indicando quantas pessoas temporárias são necessárias, em quais dias e horários, sem contratar “por precaução”.

Integração dos novos colaboradores

“Na integração, o ideal é treinar com foco nos assuntos mais frequentes do período e escalar os novatos de forma gradual. A ferramenta ajuda a encaixar treinamentos e acompanhamento sem desfalcar os horários de pico, além de permitir monitorar de perto o desempenho dos recém-chegados nas primeiras semanas”, orienta Raphael Gonçalves.

O que o histórico revela sobre dezembro e janeiro

Para prever a necessidade dos dois meses, o diretor considera importante analisar o volume histórico de pelo menos dois ou três anos, com sazonalidade por dia e horário, além de tempo médio de atendimento, abandono, nível de serviço e absenteísmo. Também entram na conta as campanhas e ações comerciais previstas, que podem alterar o padrão histórico. Ao cruzar essas variáveis, um sistema de WFM gera previsões mais confiáveis do que planilhas isoladas e reduz o “achismo”, resultando em um quadro no tamanho certo, sem falta de gente no pico e sem horas ociosas.

Ainda dá tempo de organizar a operação

Para quem ainda não começou, o diretor indica como primeiro passo levantar a demanda esperada com o histórico disponível e os resultados das Black Fridays anteriores, concentrando o aumento de equipe nos canais e horários mais críticos. Em seguida, a orientação é organizar as escalas considerando feriados, folgas, férias e regras trabalhistas, e comunicá-las cedo à equipe, o que favorece o engajamento e diminui o absenteísmo.

Para quem começa agora, uma ferramenta de WFM gera escalas aderentes à demanda em muito menos tempo do que o processo manual e permite acompanhar a intrajornada para corrigir desvios no dia a dia sem elevar custos nem comprometer o atendimento.

Previsto contra realizado

Entre os desafios mais comuns, o executivo aponta a imprevisibilidade de campanhas, a falta de integração entre comercial, marketing e operação, dados históricos de baixa qualidade e o absenteísmo acima do esperado. Muitas empresas ainda dependem de planilhas, o que dificulta simular cenários e reagir com agilidade.

“A evidência de que o planejamento antecipado deu resultado vem da comparação entre previsto e realizado: assertividade da previsão, nível de serviço, abandono, aderência às escalas, custo com horas extras e custo por atendimento, além da satisfação do cliente”, afirma Gonçalves. Uma solução de WFM acompanha esses indicadores continuamente e transforma cada temporada em aprendizado para a próxima.

Fundada em 1992 na cidade do Porto, em Portugal, a SISQUAL® WFM começou com um sistema de registro de ponto e evoluiu para a gestão de equipes. No Brasil há 15 anos, a empresa informa ter sua solução presente em mais de 750 instituições, além de atender grandes contas do varejo e operações de hotelaria, logística, transportes e serviços.

O portfólio é modular e inclui o Operations Cockpit, núcleo em que os gestores administram os horários; o Time & Attendance, dedicado às marcações; o Quality of Life APP, portal e aplicativo em que o colaborador envia pedidos e consulta suas escalas; e o Rubric Calc, que integra as rubricas aos sistemas de planejamento de recursos empresariais (Enterprise Resource Planning, ERP) e de gestão de capital humano (Human Capital Management, HCM).

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Para mais informações, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/pt-br/?