A DS&M Empreendimentos inaugura, em 27 de novembro de 2026, a Torre C do Floratta Home Club, em Gaspar (SC), e encerra a construção do residencial. A cerimônia de entrega da última torre celebra também a conclusão do condomínio, que reúne três torres, 60 apartamentos e um clube completo em um terreno de aproximadamente 16 mil m².

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O empreendimento foi executado em fases. A Torre A ficou pronta em novembro de 2023, e a Torre B, em julho de 2024. Com a entrega final, o Floratta fecha um ciclo de sete anos que vai do início da obra, em 2019, à chegada dos primeiros moradores e à finalização do conjunto.

Segundo Diego Schnaider, sócio e diretor de Operações e Finanças da DS&M Empreendimentos, a divisão em etapas partiu de uma visão única do projeto. “Desde o início, estruturamos um planejamento de longo prazo para todo o Floratta, que orientou três planejamentos específicos, um para cada torre. Cada etapa tinha seu cronograma, orçamento e previsão de desembolso, enquanto as decisões sobre infraestrutura e áreas comuns precisavam considerar o empreendimento completo”, detalha.

Custos e crédito em movimento

Ao longo da execução, o orçamento elaborado em 2019 passou por revisões constantes, já que a obra atravessou a pandemia, a alta dos materiais e diferentes ciclos de juros e de crédito. “A pandemia trouxe um dos maiores desafios econômicos desse percurso. Especialmente em 2021, os aumentos dos materiais pressionaram o custo da obra e exigiram uma atenção ainda maior às compras e ao caixa”, relata o executivo.

O cenário descrito aparece nos indicadores do setor. Levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), mostra que o grupo de materiais e equipamentos do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) acumulou alta de 23,26% entre janeiro e novembro de 2021, a maior elevação para o período desde 1996.

Schnaider observa que, em um empreendimento de longa duração, as vendas ocorrem em momentos distintos, mas as despesas de execução seguem os preços de cada nova etapa. Segundo ele, a passagem de um ciclo de juros mais baixos para um período de alta alterou as condições de crédito e exigiu atenção ao planejamento comercial e financeiro, para que o ritmo de recebimentos sustentasse os pagamentos a fornecedores e equipes.

Com as primeiras torres ocupadas, a gestão ganhou outra camada. “Precisávamos conciliar o andamento das etapas seguintes com os acessos, os horários de serviço e a rotina das famílias que já moravam ali. A gestão passou a envolver, diariamente, tanto as necessidades da obra quanto as de um residencial em funcionamento”, afirma.

Apartamento com atributos de casa

De acordo com a DS&M, a concepção do Floratta buscou levar para o apartamento características valorizadas em casas de alto padrão, como ambientes amplos, boa posição solar, grandes aberturas e integração com as áreas externas. Essa diretriz orientou a metragem das unidades, a quantidade de vagas de garagem, a implantação das torres, os jardins e a área de lazer ao ar livre.

Para Diego Schnaider, a principal barreira do percurso não foi financeira nem técnica, mas a resistência a um modelo pouco comum no setor. Ele lembra que construtores de cidades vizinhas indicavam como caminho natural começar por casas populares e pequenos prédios antes de projetos maiores. “Estávamos iniciando nossa trajetória como construtora com um projeto inédito em Gaspar: um empreendimento de altíssimo padrão, com três torres e mais de 18 mil metros quadrados de área construída”, recorda.

“Aprendemos a confiar no nosso conhecimento, no nosso planejamento e na nossa capacidade de realização. Aprendemos que é preciso ter força para enfrentar as dificuldades, coragem para tomar decisões e ousadia para acreditar naquilo que muitos consideram impossível”, completa o diretor.

Leitura da demanda local

Monisy Schnaider, sócia e diretora de Estratégia e Negócios da DS&M Empreendimentos, avalia que a experiência revelou um perfil específico de comprador na cidade. “O Floratta nos mostrou que existe em Gaspar um público que valoriza a arquitetura, a arte e o cuidado com os detalhes e quer encontrar tudo isso na cidade onde já tem sua vida”, diz. Segundo ela, ao apresentar o Floratta, a empresa ouviu muitas vezes que “em Gaspar não daria certo”.

O mesmo raciocínio orientou o Move Residencial, também em Gaspar, voltado a lofts e apartamentos compactos de dois dormitórios. A diretora explica que a empresa identificou essa demanda entre casais e famílias que procuram plantas menores e bem aproveitadas, além de investidores interessados em locação. A obra já chegou à oitava laje de apartamentos, e mais da metade das unidades foi vendida.

Os dois projetos, com lançamento previsto para os próximos meses, manterão a arquitetura neoclássica adotada no Floratta e consideram tanto quem pretende usar o imóvel para lazer e férias quanto quem planeja colocá-lo para locação. “O que levamos do Floratta é a convicção de que cada cidade precisa ser entendida por si. Antes de definir um projeto, buscamos conhecer o que as pessoas procuram e como pretendem usar o imóvel”, enfatiza.

Expansão no estado

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A próxima fase prevê ampliar a presença da DS&M em Santa Catarina, mantendo os investimentos. “O ritmo da expansão precisa acompanhar nossa capacidade de cuidar de cada empreendimento. Isso significa escolher projetos compatíveis com a estrutura da empresa, preparar a equipe e planejar o caixa de cada etapa”, conclui Monisy Schnaider.