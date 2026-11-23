A projeção para o Natal de 2026 no comércio eletrônico brasileiro é de 29,6 bilhões de reais em vendas e 42,2 milhões de pedidos, conforme dados da Associação Brasileira de Inteligência de Mercado e Comércio Eletrônico (Abiacom) reportados pelo Monitor do Mercado em julho de 2026. No atendimento, o WhatsApp é um dos canais em que esse movimento chega às empresas: a pesquisa "WhatsApp no Brasil", do Opinion Box, feita em julho de 2026 com 1.000 brasileiros maiores de 18 anos que usam o aplicativo (margem de erro de 3 pontos percentuais), apurou que 77% dos usuários já se comunicam com marcas por ele e que 58% afirmaram já ter comprado produtos mais de uma vez pelo WhatsApp.

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Com mais conversas chegando ao mesmo tempo, a velocidade da primeira resposta passa a pesar no resultado. Um estudo conhecido sobre o tema foi publicado pela Harvard Business Review em 2011, com o trecho reproduzido pelo SmartCompany, e analisou 1,25 milhão de leads recebidos por 29 empresas B2C e 13 B2B dos Estados Unidos. As empresas que tentaram contato na primeira hora tiveram quase sete vezes mais chance de qualificar o lead, definido como uma conversa relevante com um tomador de decisão, do que as que contataram o cliente uma hora depois, e mais de 60 vezes mais chance do que as que esperaram 24 horas ou mais. O estudo trata de contatos feitos pela internet, não do WhatsApp, e de empresas norte-americanas.

Na mesma publicação, os autores descrevem uma auditoria com 2.241 empresas dos Estados Unidos que receberam um contato de teste enviado pela web. Entre elas, 37% responderam em até uma hora, 24% levaram mais de 24 horas e 23% nunca responderam. Entre as que responderam em até 30 dias, o tempo médio foi de 42 horas. Os autores apontam como causas a retirada dos contatos do sistema de CRM uma vez por dia, em vez de continuamente, e regras de distribuição entre vendedores e parceiros baseadas em critérios como geografia.

Em minutos, a diferença também é grande no Lead Response Management Study, de 2007, conduzido por James Oldroyd, do MIT, com a InsideSales.com, empresa de software de vendas: com três anos de dados de seis empresas, mais de 15 mil leads e mais de 100 mil tentativas de ligação, a chance de completar uma ligação com o lead foi 100 vezes menor quando a primeira tentativa ocorreu 30 minutos depois do preenchimento do formulário (em vez de em até 5 minutos); já a chance de qualificá-lo foi 21 vezes menor, segundo o resumo do estudo. O estudo mede contato e qualificação por telefone, não fechamento de venda, e o resumo não informa o país das empresas. Em um teste com cliente oculto feito pela Drift em 2017, só 7% de 433 empresas de software B2B responderam a um formulário em até cinco minutos e 55% não responderam em cinco dias úteis, conforme a pesquisa, hoje hospedada no site da Salesloft.

A Konvoo, plataforma de atendimento do grupo Bakbuk, descreve na Central de Ajuda recursos voltados a essa etapa: uma caixa de entrada unificada para as conversas da equipe; a distribuição automática, que entrega cada nova conversa a um atendente sem que alguém precise puxá-la da aba de pendentes; a tabela de horários do Chat Flow, que direciona o cliente conforme o dia e a hora e pode enviar mensagem de ausência fora do expediente; e os agentes de IA, que respondem antes da equipe humana e transferem a conversa para uma fila ou um atendente quando o assunto exige. A Konvoo reúne esses estudos, com a fonte de cada número, em um levantamento sobre tempo de resposta.

Para Rafael Elkabets, CEO do grupo Bakbuk, controladora da Konvoo, o horário do contato é parte do problema. "Lead que chega às 23h de sábado precisa de resposta às 23h de sábado. Depois de uma hora, a conversa já é com o concorrente", afirma.

Sobre a Konvoo: a Konvoo é uma plataforma de atendimento omnichannel com inteligência artificial, que reúne WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, e-mail e chat do site em uma caixa de entrada única, que conta com fila, distribuição de conversas entre a equipe e CRM visual. Faz parte do grupo Bakbuk.

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Para mais informações, basta acessar konvoo.com.br.