A Samsung publicou um guia com seis recomendações para que usuários preservem seus smartphones e prolonguem a vida útil dos dispositivos. O material destaca a importância de adotar práticas simples no dia a dia, considerando que os aparelhos são utilizados constantemente para trabalho, estudo, comunicação e registro de momentos.

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Entre as orientações, a empresa enfatiza a limpeza adequada, o uso de capas e películas protetoras, a proteção contra calor excessivo, a manutenção de software atualizada, a organização do armazenamento com backups regulares e a procura por assistência especializada quando necessário.

1. Limpeza regular com produtos adequados – Antes de limpar, recomenda?se desligar o aparelho e desconectar cabos. O uso de pano macio, sem fiapos, evita riscos à tela e ao acabamento. Líquidos não devem ser aplicados diretamente e objetos não devem ser inseridos nas entradas de carregamento, alto?falantes ou microfones.

2. Capas e películas protetoras – Acessórios compatíveis com o modelo ajudam a reduzir danos causados por quedas e arranhões, embora não tornem o dispositivo à prova de impactos. É importante verificar periodicamente as condições da capa e da película e substituí?las quando necessário.

3. Evitar calor excessivo e cuidar da bateria – Expor o celular ao sol ou a ambientes muito quentes acelera o desgaste da bateria. Durante o carregamento, recomenda?se usar cabos e carregadores adequados e manter o aparelho em local ventilado. Em smartphones Galaxy, as configurações de bateria permitem monitorar o consumo e identificar aplicativos que consomem mais energia.

4. Manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados – Atualizações trazem correções de segurança, melhorias de desempenho e novos recursos. Usuários devem verificar regularmente a disponibilidade de novas versões do Android e dos aplicativos instalados, além de remover aqueles que não são mais utilizados para otimizar o armazenamento.

5. Organizar o armazenamento e fazer backups – Revisar periodicamente fotos, vídeos e documentos, excluir arquivos desnecessários e transferir dados importantes para a nuvem ou outros dispositivos evita a saturação da memória. Realizar backups garante a preservação de informações caso o aparelho seja perdido, danificado ou precise de manutenção.

6. Buscar assistência especializada – Quando surgirem problemas técnicos, a recomendação é recorrer a canais oficiais de suporte. No caso dos dispositivos Samsung Galaxy, o programa Smart Xperience reúne serviços como Smart Centers, Samsung Care+ e opções de reparo. As unidades oferecem orientação especializada, demonstrações de tecnologias e suporte presencial.

Além das dicas de conservação, a Samsung destaca que a Black Friday pode ser uma oportunidade para conhecer o ecossistema Galaxy, com promoções que incluem TVs Mini LED, monitores Odyssey e outros produtos da marca.

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