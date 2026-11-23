A PAM Saint-Gobain Brasil anuncia uma evolução em seu portfólio de soluções para sistemas de abastecimento de água e saneamento. A partir de novembro de 2026, os tubos de ferro fundido dúctil nos diâmetros nominais DN 400, DN 500 e DN 600 passarão a ser fabricados com dois entalhes (depressões) no espelho da bolsa.

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A atualização foi desenvolvida para ampliar as possibilidades de utilização dos produtos, permitindo a aplicação da tecnologia CONTROL+, uma inovação da PAM voltada para aumentar a confiabilidade das instalações e otimizar o controle de qualidade durante a execução das obras.

Importante destacar que a nova configuração não altera as características dimensionais, mecânicas ou de desempenho dos tubos. Além disso, os produtos permanecem totalmente compatíveis com as juntas tradicionalmente utilizadas pela PAM Saint-Gobain, incluindo JGS, JTI (Junta Travada Interna) e JTE (Junta Travada Externa).

“A incorporação dos entalhes representa um avanço que agrega novas funcionalidades ao produto, sem impactar as soluções já consolidadas e amplamente empregadas pelo mercado”, destaca Pedro Taves, Diretor Comercial e Marketing LATAM da PAM.

Mais controle e segurança nas instalações

A principal vantagem da tecnologia CONTROL+ é a possibilidade de realizar um teste de estanqueidade imediatamente após a montagem das juntas. Isso permite identificar e corrigir rapidamente eventuais não conformidades ainda durante a etapa de instalação, reduzindo riscos de retrabalhos e evitando surpresas durante os testes hidrostáticos finais da rede.

Com essa solução, construtoras, companhias de saneamento e equipes de campo passam a contar com uma ferramenta adicional para elevar os níveis de controle, segurança e eficiência operacional dos empreendimentos.

Entre os principais benefícios estão:

Verificação imediata da estanqueidade das juntas instaladas;

Maior segurança e confiabilidade na montagem das tubulações;

Redução de retrabalhos e dos custos associados a correções posteriores;

Menor risco de reprovação em testes hidrostáticos finais;

Mais eficiência e controle durante a execução das obras;

Flexibilidade para utilizar juntas JGS, JTI, JTE ou CONTROL+, de acordo com as necessidades de cada projeto.



Evolução alinhada às necessidades do setor

A iniciativa reforça o compromisso da PAM Saint-Gobain Brasil com o desenvolvimento contínuo de soluções que contribuam para a eficiência, a segurança e a confiabilidade dos sistemas de abastecimento de água e saneamento.

Com a atualização, os tubos mantêm total conformidade com os requisitos normativos aplicáveis e preservam os elevados padrões de qualidade já reconhecidos pelo mercado, ao mesmo tempo em que passam a oferecer uma nova possibilidade tecnológica para apoiar a execução de obras cada vez mais seguras e eficientes.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Sobre a Saint-Gobain

Líder mundial em construção leve e sustentável, a Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e serviços para os mercados residencial, não residencial e de infraestrutura. Suas soluções integradas e inovadoras oferecem sustentabilidade, desempenho e bem-estar aos seus clientes. O Grupo é guiado pelo propósito “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.



- €46,5 bilhões em vendas em 2025

- 162.000 funcionários em 81 países

- Compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050.

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