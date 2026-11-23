Picsart disponibiliza a IA por trás de sua plataforma para desenvolvedores e empresas
Com a Plataforma Picsart, os desenvolvedores podem criar seus próprios recursos de vídeo, áudio e imagem utilizando mais de 250 modelos de mais de 30 fornecedores, além dos modelos de edição da própria Picsart, por meio de uma única API, CLI ou servidor MCP. Principais destaques Um único pacote, quatro formas de desenvolver: API, CLI, ambiente de testes para experimentar modelos e Picsart Media Studio, um servidor MCP compatível com assistentes de IA. Uma única integração para gerar imagens, vídeos, áudios e textos a partir de mais de 250 modelos de mais de 30 provedores, com liberdade para trocar de modelo conforme o produto evolui. Os usuários que optam pelo autoatendimento pagam por geração, com tarifas competitivas e publicadas. Os desenvolvedores têm acesso aos modelos proprietários de edição da Picsart, como o Enhance e a ferramenta de remoção de fundo, disponíveis exclusivamente na Picsart Platform.
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A Picsart, uma plataforma de produção e distribuição de mídia apoiada pela Sequoia Capital e pelo SoftBank Vision Fund 2, lançou hoje a Picsart Platform, um hub de IA criativa multimodal que oferece aos desenvolvedores a tecnologia utilizada por mais de 100 milhões de pessoas por mês.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261120949565/pt/
Picsart Opens the AI Behind Its Platform to Developers & Businesses. They can now build their own video, audio, image features using 250+ models from 30+ providers, alongside Picsart's own editing models, through one API, CLI or MCP server.
Como novos modelos de vídeo e imagem são lançados a cada poucas semanas, o gerenciamento de APIs, chaves de API e sistemas de cobrança separados cria um ecossistema fragmentado. Ao oferecer acesso unificado a ferramentas criativas, a Picsart Platform elimina a fragmentação para todos os criadores — de desenvolvedores independentes a equipes de marketing corporativas e estúdios —, fornecendo acesso a mais de 250 modelos de vídeo, áudio, imagem e texto de mais de 30 provedores por meio de uma integração centralizada. A Picsart oferece acesso aos modelos mais recentes assim que são lançados, para que os usuários possam experimentar as novidades sem precisar refazer a integração.
Os desenvolvedores podem alternar entre modelos de vídeo sem reescrever sua integração e podem usar os modelos de edição da Picsart para refinar imagens antes ou depois da geração. Eles podem acessar todo o catálogo por meio da API REST, dos SDKs de Python e TypeScript, de uma CLI ou de um servidor MCP. À medida que as equipes passam a contar cada vez mais com agentes de codificação de IA, ter acesso a um servidor MCP torna-se essencial para um desenvolvimento fluido.
Hovhannes Avoyan, fundador e CEO da empresa afirma: “A mídia generativa está evoluindo mais rápido do que qualquer equipe consegue acompanhar em termos de integração. Nosso trabalho é manter o ritmo para que nossos clientes não precisem fazer isso. A plataforma PicsArt disponibiliza os modelos de IA criativa mais recentes, além de suas próprias ferramentas de edição, para desenvolvedores independentes, empreendedores e empresas, que constituem nosso público-alvo cada vez maior. Uma startup de duas pessoas e uma marca global devem ter acesso ao mesmo motor criativo".
Oferta de lançamento e disponibilidade
A plataforma PicsArt entra oficialmente no ar hoje. Entre os dias 20 e 22 de novembro, novos usuários poderão acessar o Wan 3.0 de forma ilimitada por meio da plataforma. Também haverá a oportunidade de receber créditos de bônus enquanto o montante promocional estiver disponível.
Obtenha sua chave de API em picsart.com/api-platform.
Sobre a Picsart
O Picsart é uma plataforma impulsionada por inteligência artificial, desenvolvida para um mundo centrado em conteúdo. Há mais de 14 anos, a plataforma capacita a próxima geração de criadores de histórias a produzir, escalar e, agora, monetizar conteúdos em vídeo. Ao combinar ferramentas de design intuitivas, recursos de criação de imagens e vídeos baseados em IA, além de funcionalidades MCP e CLI, o Picsart acompanha os criadores onde quer que eles trabalhem. Com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais e mais de 2,5 bilhões de downloads até o momento, o Picsart impulsiona uma nova era de criatividade escalável e autônoma, na qual o conteúdo serve como base para a identidade, a influência e o empreendedorismo.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261120949565/pt/
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Fonte: BUSINESS WIRE