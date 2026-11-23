A Picsart, uma plataforma de produção e distribuição de mídia apoiada pela Sequoia Capital e pelo SoftBank Vision Fund 2, lançou hoje a Picsart Platform, um hub de IA criativa multimodal que oferece aos desenvolvedores a tecnologia utilizada por mais de 100 milhões de pessoas por mês.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261120949565/pt/

Picsart Opens the AI Behind Its Platform to Developers & Businesses. They can now build their own video, audio, image features using 250+ models from 30+ providers, alongside Picsart's own editing models, through one API, CLI or MCP server.

Como novos modelos de vídeo e imagem são lançados a cada poucas semanas, o gerenciamento de APIs, chaves de API e sistemas de cobrança separados cria um ecossistema fragmentado. Ao oferecer acesso unificado a ferramentas criativas, a Picsart Platform elimina a fragmentação para todos os criadores — de desenvolvedores independentes a equipes de marketing corporativas e estúdios —, fornecendo acesso a mais de 250 modelos de vídeo, áudio, imagem e texto de mais de 30 provedores por meio de uma integração centralizada. A Picsart oferece acesso aos modelos mais recentes assim que são lançados, para que os usuários possam experimentar as novidades sem precisar refazer a integração.

Os desenvolvedores podem alternar entre modelos de vídeo sem reescrever sua integração e podem usar os modelos de edição da Picsart para refinar imagens antes ou depois da geração. Eles podem acessar todo o catálogo por meio da API REST, dos SDKs de Python e TypeScript, de uma CLI ou de um servidor MCP. À medida que as equipes passam a contar cada vez mais com agentes de codificação de IA, ter acesso a um servidor MCP torna-se essencial para um desenvolvimento fluido.

Hovhannes Avoyan, fundador e CEO da empresa afirma: “A mídia generativa está evoluindo mais rápido do que qualquer equipe consegue acompanhar em termos de integração. Nosso trabalho é manter o ritmo para que nossos clientes não precisem fazer isso. A plataforma PicsArt disponibiliza os modelos de IA criativa mais recentes, além de suas próprias ferramentas de edição, para desenvolvedores independentes, empreendedores e empresas, que constituem nosso público-alvo cada vez maior. Uma startup de duas pessoas e uma marca global devem ter acesso ao mesmo motor criativo".

Oferta de lançamento e disponibilidade

A plataforma PicsArt entra oficialmente no ar hoje. Entre os dias 20 e 22 de novembro, novos usuários poderão acessar o Wan 3.0 de forma ilimitada por meio da plataforma. Também haverá a oportunidade de receber créditos de bônus enquanto o montante promocional estiver disponível.

Obtenha sua chave de API em picsart.com/api-platform.

Sobre a Picsart

O Picsart é uma plataforma impulsionada por inteligência artificial, desenvolvida para um mundo centrado em conteúdo. Há mais de 14 anos, a plataforma capacita a próxima geração de criadores de histórias a produzir, escalar e, agora, monetizar conteúdos em vídeo. Ao combinar ferramentas de design intuitivas, recursos de criação de imagens e vídeos baseados em IA, além de funcionalidades MCP e CLI, o Picsart acompanha os criadores onde quer que eles trabalhem. Com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais e mais de 2,5 bilhões de downloads até o momento, o Picsart impulsiona uma nova era de criatividade escalável e autônoma, na qual o conteúdo serve como base para a identidade, a influência e o empreendedorismo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261120949565/pt/

Assessoria de Imprensa

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