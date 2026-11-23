Concurso Bacen: FGV é contratada e edital se aproxima
Concurso Banco Central prevê 150 vagas para Auditor e Técnico. Edital deve ser publicado até 30 de dezembro de 2026.
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O Banco Central do Brasil (Bacen) publicou o extrato do contrato com a Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do próximo concurso Banco Central. A seleção prevê 150 vagas imediatas para os cargos de Auditor e Técnico, e o edital tem publicação prevista até 30 de dezembro de 2026.
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O contrato foi assinado em 18 de novembro e divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no dia seguinte. A contratação tem valor estimado de R$ 10.298.900. A FGV será responsável por organizar as etapas do concurso, receber as inscrições e aplicar as provas.
Concurso Bacen terá 150 vagas para Auditor e Técnico
O concurso do Banco Central prevê 100 vagas para Auditor e 50 para Técnico. As remunerações iniciais informadas são de R$ 20 mil para Auditor e R$ 8,3 mil para Técnico.
A escolaridade exigida para o cargo de Técnico ainda deve ser confirmada. Uma proposta aprovada pelo Congresso prevê a alteração do requisito para nível superior, mas, conforme as informações divulgadas sobre a seleção, a mudança ainda dependia de sanção presidencial. O edital deverá esclarecer qual escolaridade será exigida dos candidatos.
As 20 vagas autorizadas para Procurador do Banco Central não fazem parte do contrato firmado com a FGV. A seleção para a carreira está vinculada a um processo específico para carreiras jurídicas, conduzido pela Advocacia-Geral da União (AGU).
Edital do Banco Central deve sair até 30 de dezembro
A previsão do Banco Central é publicar o edital do concurso para Auditor e Técnico até 30 de dezembro de 2026. Até o momento, não foram divulgadas as datas de inscrição, o cronograma das provas nem o conteúdo programático.
A aplicação das provas está prevista para as capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. As etapas da seleção, o formato das avaliações e os critérios de aprovação serão detalhados no edital.
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Com a contratação da FGV formalizada, o concurso Banco Central avança na preparação para a publicação do edital. Os candidatos já podem acompanhar a seleção, considerando a banca organizadora definida, enquanto aguardam a divulgação das regras e do cronograma oficial.
Website: https://blog.grancursosonline.com.br/concurso-bacen/