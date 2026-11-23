O número de mulheres empregadas em estabelecimentos privados com 100 ou mais funcionários cresceu 11% no Brasil, passando de 7,2 milhões para 8 milhões, um acréscimo de 800 mil trabalhadoras. Os dados constam do 5º Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em conjunto com o Ministério das Mulheres. Apesar do avanço, o levantamento aponta que as mulheres ainda recebem, em média, 21,3% a menos que os homens.

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O relatório tem como base a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e abrange cerca de 53,5 mil estabelecimentos. Entre mulheres pretas e pardas, o crescimento do emprego foi de 29%, de 3,2 milhões para 4,2 milhões de ocupadas. A participação feminina na massa de rendimentos também subiu, de 33,7% para 35,2%. Segundo o MTE, para que essa fatia fosse equivalente à presença das mulheres no emprego, de 41,4%, seria necessário um acréscimo de R$ 95,5 bilhões nos rendimentos.

No rendimento médio, a diferença entre homens e mulheres passou de 20,7% para 21,3%, e no salário mediano de contratação, de 13,7% para 14,3%. O ministério classifica a variação como estabilidade do ponto de vista estatístico. Ao mesmo tempo, as políticas internas das empresas avançaram entre 2023 e 2025: a oferta de jornada flexível passou de 40,6% para 53,9%, o auxílio-creche de 22,9% para 38,4% e a adoção de planos de cargos e salários de 55,5% para 66,8%. A proporção de empresas que afirmam promover mulheres subiu de 38,8% para 48,7%.

Para Juliana Prates, consultora de moda da Anellimn, a ampliação da presença feminina nas empresas se reflete também na forma como as profissionais compõem o guarda-roupa de trabalho. “Com mais mulheres no mercado formal, a roupa de trabalho deixa de ser apenas uma exigência e passa a fazer parte da construção da carreira. Peças versáteis ganham espaço, e o blazer feminino é uma das que melhor cumprem esse papel, porque funciona da entrevista às reuniões do dia a dia”, afirma.

A especialista observa ainda que a expansão da jornada flexível muda a lógica das escolhas. “Com horários mais variados, a roupa precisa transitar entre compromissos diferentes no mesmo dia. Um bom corte de alfaiataria permite montar um visual mais formal ou mais leve sem trocar de peça”, explica.

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O relatório integra a aplicação da Lei nº 14.611, sancionada em 3 de julho de 2023, que obriga empresas com 100 ou mais empregados a adotar medidas como transparência salarial, canais de denúncia e programas de diversidade e inclusão. O levantamento também registra aumento no número de estabelecimentos com até 5% de diferença no salário mediano, que cresceram 3,8% e chegaram a cerca de 30 mil. Os números mostram um mercado formal que incorporou 800 mil mulheres, mas que ainda mantém a distância salarial praticamente inalterada desde o primeiro ano de vigência da lei.