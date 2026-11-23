O Instituto Cyrela, responsável pelas iniciativas de responsabilidade social do Grupo Cyrela, comemora 15 anos de atuação em 2026. A organização já beneficiou mais de 150 mil pessoas durante sua trajetória, e destinou aproximadamente R$ 100 milhões a projetos sociais.

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O Instituto Cyrela desenvolve e apoia iniciativas voltadas à educação, à qualificação profissional e ao desenvolvimento das comunidades. São diversas ações que compartilham a mesma essência e estão conectadas pelo seu principal propósito: fazer o bem.

Para celebrar a data e homenagear quem contribuiu para os 15 anos de história do Instituto Cyrela, foi promovido um encontro no Welucci The One, em São Paulo. A celebração reuniu parceiros, colaboradores e lideranças, entre eles Elie Horn e Efraim Horn.

Ampliando o alcance da celebração, o encontro teve transmissão ao vivo para todas as regionais da Cyrela, permitindo que colaboradores de diferentes localidades acompanhassem esse momento tão significativo.

Ao longo de seus 15 anos, a instituição consolidou uma atuação baseada em parcerias com organizações sociais, instituições de ensino e diferentes públicos ligados à construção civil. A proposta é ampliar o alcance dos investimentos sociais e gerar resultados duradouros para as comunidades beneficiadas.?

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“Celebrar os 15 anos do Instituto Cyrela é reconhecer a força de uma jornada construída por muitas pessoas e agradecer a todos que contribuíram para que mais de 150 mil pessoas fossem beneficiadas. É uma alegria olhar para essa trajetória e renovar nosso compromisso com a transformação social e com a construção de um futuro melhor”, afirma Aron Zylberman, Diretor Executivo do Instituto Cyrela.