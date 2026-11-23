São 22h. No grupo do condomínio, alguém pergunta por que a obra da fachada ainda não começou, e outro morador responde com um áudio de três minutos. O síndico, que já tinha resolvido a questão, precisa explicar tudo de novo. A cena é comum e revela um paradoxo da função: quando o elevador funciona, as áreas comuns estão limpas e as contas fecham, ninguém comenta. O trabalho do síndico costuma ser notado apenas quando algo dá errado.

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Comunicar, porém, faz parte da função. O Código Civil inclui entre as atribuições do síndico prestar contas à assembleia anualmente e sempre que solicitado. O que mudou foi o ambiente: as discussões migraram para os grupos de mensagens, com áudio encaminhado, print e todos opinando ao mesmo tempo.

"Fazer um bom trabalho e ter esse trabalho reconhecido são coisas diferentes. Quando o conselho entende a gestão, a aprovação sai mais rápido. Quando o morador entende o porquê de uma obra, a reclamação não vira processo", afirma Zener Costa, CEO da LLZ Garantidora.

Para fazer o seu trabalho ser visto e valorizado por todos, os síndicos podem seguir as seguintes dicas ao se comunicarem como cada um de seus públicos:

Conselho fiscal: notícias ruins devem chegar primeiro aos conselheiros, mesmo sem solução pronta. Um relatório mensal fixo, com caixa, inadimplência e obras em andamento, evita cobranças e transforma o conselho em aliado na assembleia.

notícias ruins devem chegar primeiro aos conselheiros, mesmo sem solução pronta. Um relatório mensal fixo, com caixa, inadimplência e obras em andamento, evita cobranças e transforma o conselho em aliado na assembleia. Administradora: boa parte dos atritos começa quando cada lado acha que a tarefa era do outro. Definir no papel quem faz o quê resolve a maioria das discussões. Ao cobrar, informe o prazo e o motivo.

boa parte dos atritos começa quando cada lado acha que a tarefa era do outro. Definir no papel quem faz o quê resolve a maioria das discussões. Ao cobrar, informe o prazo e o motivo. Moradores: o morador não acompanha o processo, só percebe o resultado. Em vez de "renegociamos o contrato do elevador", informe quanto a manutenção ficou mais barata por mês. Fotos de antes e depois tornam visível o que passava despercebido.

o morador não acompanha o processo, só percebe o resultado. Em vez de "renegociamos o contrato do elevador", informe quanto a manutenção ficou mais barata por mês. Fotos de antes e depois tornam visível o que passava despercebido. Grupo de WhatsApp: separe um grupo só de avisos e defina por escrito o horário de atendimento. Diante de uma crítica pública, acolha no grupo, resolva no privado e volte ao grupo com a resposta final.

"Antes de enviar uma mensagem tensa, vale o teste do print: se ela circular pelo condomínio inteiro, você assina embaixo? E dado individual, como o nome de um inadimplente, nunca vai para o grupo. Além do constrangimento, isso expõe o condomínio", alerta Zener.

Para a síndica profissional Keila Manzini, que atua há quase 14 anos em São Paulo, protagonismo exige presença e coragem para enfrentar os problemas antes que virem crise: "Síndico não pode ser do tipo turista".

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As orientações fazem parte do guia gratuito "Síndico Protagonista", elaborado e disponibilizado pela LLZ Garantidora, como um presente pelo Dia do Síndico, comemorado no dia 30 de novembro. Entre no site llzgarantidora.com.br e baixe.