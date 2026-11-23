Morar, planejar impostos e patrimônio ou investir nos Estados Unidos? Migrar por já possuir uma carreira qualificada ou porque pretende iniciar um novo desafio como investidor, trabalhador ou estudante? Estas são apenas algumas das perguntas que uma ferramenta gratuita, criada pela Piquet Law Firm, realiza para auxiliar no processo de migração. Em poucos minutos, o escritório de advocacia sediado em Miami (FL) e especializado em assistência jurídica para quem pretende se mudar para os EUA é capaz de apontar qual visto é o mais adequado para cada usuário, com base no perfil.

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O homem forte da Piquet Law Firm é o advogado brasileiro Alexandre Piquet, fundador e managing partner da organização. Em 16 anos de atuação desde que abriu as portas do escritório para estabelecer uma ponte entre brasileiros e norte-americanos, presenciou casos variados de quem queria se mudar, mas não sabia como nem para quê. “Muita gente alimenta o sonho de viver nos Estados Unidos, atraída por uma economia e por uma qualidade de vida que é mais sólida que a do Brasil. Mas são muitos casos de pessoas que não sabem exatamente por que querem fazer isso e o que vão fazer quando chegar aqui”, conta o jurista.

“Nosso desafio ao criar o aplicativo foi de tentar ajudar o usuário a traduzir esse desejo, até para orientar sobre qual visto é o mais adequado pra ele. E definir essa resposta muda totalmente o projeto, e posso dizer até que na maioria das vezes ajuda a aumentar as chances de êxito”, afirma Alexandre Piquet. Ele explica que isso ocorre porque é comum o requerente pesquisar as modalidades de migração e apegar-se ao tipo de visto mais fácil de ser emitido. “Quando isso acontece, ele pode acabar indo por um caminho mais difícil ao invés do mais fácil, e começa até a selecionar documentos que acredita que vão facilitar sua entrada”, pontua.

Ele observa que não é necessário fazer o download para ter acesso ao aplicativo, mas apenas acessar o link. O app criado pelo escritório funciona como um simulador que solicita respostas a perguntas básicas, a começar pela motivação da mudança. Dependendo da resposta, o usuário avança para etapas mais específicas, até indicar o contato com a Piquet Law Firm para obter um diagnóstico preciso, mas acompanhado de uma orientação que comece a abrir as portas dos EUA para quem já iniciou o processo pela ferramenta. Entretanto, Piquet esclarece que a ferramenta não substitui nenhuma consultoria nem garante o acesso à emissão do visto.

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“A ferramenta é para qualquer pessoa que se encaixe em qualquer perfil migratório que seja pelas vias legais. O objetivo é dar uma agilidade ao primeiro contato e mostrar que podemos ajudar na jornada completa até os EUA, independente de qual seja a modalidade de visto que melhor se encaixe para quem pretende se mudar. Se houver essa clareza para o usuário, é um passo importante que ele dará rumo à realização do sonho”, finaliza. O simulador da Piquet Law Firm dispensa o download.