Pesquisas realizadas entre 2025 e 2026 indicam que a adoção de inteligência artificial (IA) por pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras apresenta grande disparidade. O levantamento "Transformação Digital nos Pequenos Negócios", conduzido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com o Meta Instituto de Pesquisa, entrevistou 7.182 microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte entre 24 de março e 8 de maio de 2026.

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De acordo com a pesquisa, 52% dos empreendedores de pequenos negócios usaram IA nas duas semanas anteriores à entrevista, enquanto a pesquisa equivalente do U.S. Census Bureau apontou 21% nos Estados Unidos. Na pesquisa TIC Empresas 2025, do Cetic.br, que considera empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas, 17% utilizaram aplicações de IA, acima dos 13% registrados em 2024. O uso varia conforme o porte: 15% entre empresas de 10 a 49 pessoas ocupadas e 50% entre as com 250 ou mais. Já o estudo Sebrae/FGV IBRE de dezembro de 2025 revelou que 96% dos dirigentes de micro e pequenas empresas tinham familiaridade com IA generativa, mas 15% a usavam com frequência.

Entre grandes organizações, a implantação de agentes de IA em escala ainda é exceção. Levantamento do Capgemini Research Institute com 1.500 executivos de organizações com faturamento anual superior a 1 bilhão de dólares, em 14 países, realizado em abril de 2025, apontou que apenas 2% haviam implantado agentes de IA em escala plena e que a confiança em agentes totalmente autônomos caiu de 43% para 27% em um ano. Segundo o mesmo estudo, quase três quartos dos executivos afirmam que os benefícios da supervisão humana superam os custos, e 70% das organizações acreditam que os agentes vão exigir reestruturação de funções, equipes e fluxos de trabalho.

No estudo da FGV IBRE, 23% dos microempreendedores individuais responderam que não sabem como aplicar IA no próprio negócio. Entre médias e grandes empresas, a preocupação com segurança e privacidade dos dados foi a dificuldade mais citada, com 35% das respostas. A pesquisa do Sebrae de 2026 mostrou que 46% dos pequenos negócios brasileiros precisaram desenvolver novos fluxos de trabalho para incorporar a IA, contra 15% nos Estados Unidos.

Rafael Elkabets, CEO da Bakbuk, afirma que a diferença entre testar uma ferramenta e operar agentes está na organização do trabalho, nos processos desenhados e na revisão humana. “Agente de IA que funciona é processo desenhado, dado organizado e gente revisando. A ferramenta é a parte menor do trabalho”, destaca.

A Bakbuk, empresa de marketing e tecnologia, mantém mais de 30 agentes de IA configurados para tarefas rotineiras, como redação, checagem de fatos, revisão de peças para redes sociais e auditoria de campanhas. Todo o conteúdo gerado passa por verificação humana antes da publicação. A empresa também oferece consultoria para que outras organizações adotem práticas semelhantes.

Sobre a Bakbuk: a companhia reúne marketing 360, mídia, prospecção B2B, produção audiovisual, brindes corporativos, produtos de software e consultoria de dados e IA. Sua plataforma de atendimento, Konvoo, está disponível em konvoo.com.br.

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Mais informações podem ser encontradas em bakbuk.com.br.