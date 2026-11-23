A rede Fábrica de Bolo Vó Alzira iniciou, nesta data, a campanha oficial de Natal, que será realizada de 23 de novembro a 31 de dezembro. O objetivo é oferecer opções de bolo para ceias e confraternizações, bem como um programa de brindes para quem adquirir o tamanho grande.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A linha natalina 2026 inclui duas receitas: o Bolo Natalino Tradicional, com massa de nozes, leite condensado, cobertura natalina, nozes trituradas, frutas cristalizadas e uvas?passas; e o Bolo Natalino Recheado, que acrescenta camada de doce de leite com nozes. Cada sabor está disponível nos tamanhos Pequeno (a partir de R$ 33,90 o tradicional e R$ 65,90) e Grande (a partir de R$ 47,90 para o tradicional e R$ 85,90 para o recheado).

Entre 1º e 31 de dezembro, a compra de qualquer Bolo Natalino Grande garante ao cliente um Kit Especial de Natal da Vó, contendo chaveiro com a frase “Gente que ama bolinho!”, cartela de adesivos temáticos, cartão de presente “Boas Festas” e dois enfeites para árvore, conforme disponibilidade de estoque.

O conceito da campanha, “Natal na Casa da Vó”, parte da ideia de que a figura da avó conecta gerações nas festas de fim de ano. A marca afirma que, além do produto, busca proporcionar experiências que se tornem lembranças e facilitar a celebração familiar.

Serviço – Natal Fábrica de Bolo Vó Alzira 2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Período da campanha: 23 de novembro a 31 de dezembro de 2026.

23 de novembro a 31 de dezembro de 2026. Promoção Kit Exclusivo de Natal: 1º a 31 de dezembro de 2026, na compra de um Bolo Natalino Grande, enquanto durarem os estoques.

1º a 31 de dezembro de 2026, na compra de um Bolo Natalino Grande, enquanto durarem os estoques. Onde encontrar: lojas físicas da rede, site oficial (www.voalzira.com.br) e aplicativos de delivery (iFood e 99).

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira – Referência nacional no segmento de bolos caseiros, a empresa foi criada para levar receitas tradicionais, preparadas com ingredientes selecionados, ao dia a dia e às celebrações das famílias brasileiras.