As férias de fim de ano marcam um momento de descanso e também de revisão do orçamento. Para quem tem um imóvel, a CashMe, fintech do Grupo Cyrela especializada em Crédito com Garantia de Imóvel, aponta a consolidação de dívidas como um caminho estratégico para começar o novo ano com as contas sob controle. A ideia é trocar várias parcelas caras por um único crédito, com taxas até 12x menores do que outras modalidades e prazos mais longos.

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A diferença de custo explica a estratégia. Segundo o Banco Central, a taxa média do cartão de crédito parcelado chegou a 193% ao ano em setembro de 2026, e a do rotativo, a 451,7% ao ano. No início do ano, essas parcelas costumam se somar a despesas típicas do período, como IPVA, IPTU e material escolar. Concentrar os compromissos em uma única operação de menor custo reduz o peso dos juros e torna o orçamento mais previsível.

Na prática, o cliente usa o recurso para quitar cartão, cheque especial e empréstimos pessoais e passa a ter uma só parcela, com data e valor definidos. Como o uso do recurso é livre, o valor pode ser distribuído conforme o planejamento de cada família. A economia com juros fica no orçamento e pode ser direcionada para outros objetivos, como a próxima viagem.

A CashMe estrutura a consolidação a partir de um diagnóstico. Especialistas financeiros mapeiam dívidas, taxas e prazos e avaliam com o cliente se a nova parcela cabe no orçamento antes da contratação. A análise de crédito é personalizada, com flexibilidade na composição de renda e de garantias, e a empresa aceita imóvel de terceiro. O processo é 100% on-line e o desembolso é rápido. O imóvel fica como garantia da operação por alienação fiduciária até a quitação.

Para a CashMe, consolidar é o primeiro passo de um planejamento mais amplo. Com as dívidas caras quitadas, a recomendação é evitar novas parcelas no cartão e usar parte da folga no orçamento para formar uma reserva. Assim, as próximas férias podem ser planejadas com antecedência e pagas com recursos guardados.

Sobre a CashMe

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A CashMe é uma fintech do Grupo Cyrela especializada em crédito com garantia de imóvel (home equity). Atua com operações para pessoas físicas e jurídicas, oferecendo contratação digital e atendimento consultivo. Desde sua criação, já concedeu mais de R$ 6 bilhões em crédito e atendeu mais de 9 mil clientes em todo o Brasil.