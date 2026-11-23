A MeuPedágio passou de 1,3 atualização de software por semana em setembro para 2,4 em outubro, mês em que adotou um modelo de desenvolvimento com agentes de inteligência artificial (IA). Na apuração parcial de novembro, a média chegou a 2,6, segundo dados da empresa. O indicador mede quantas vezes a equipe publica mudanças na plataforma de gestão de pedágios e pagamentos que atende concessionárias, transportadores e motoristas.

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Até meados de 2026, a equipe agrupava as entregas em ciclos de duas semanas. Os desenvolvedores já usavam assistentes de IA, mas cada um seguia seus próprios critérios. Com o novo fluxo, chamado Forge 2.0, todos passaram a seguir as mesmas regras de desenvolvimento e revisão. Cada melhoria pode chegar aos usuários assim que a equipe conclui os testes e autoriza a publicação.

Anderson Silva, CTO da MeuPedágio, e Paulo Martins, coordenador de tecnologia, conduziram a mudança. “Fomos estudar como o mercado está organizando times de engenharia com IA, coletamos nossos próprios dados, testamos em laboratório e só então desenhamos um modelo que fosse nosso”, afirma Silva.

O processo começa quando a equipe registra o que precisa mudar na plataforma e define como vai testar o resultado. Com base nessa especificação, o desenvolvedor orienta agentes de IA baseados no Claude, da Anthropic, na escrita e na revisão do código. Um agente revisor compara a alteração com o pedido original e com os padrões técnicos da empresa. Quando identifica um desvio, a questão segue para a liderança técnica.

“Ter os padrões da empresa escritos mudou a revisão de código”, diz Martins. A equipe documentou cada regra com um exemplo retirado dos próprios sistemas. Isso permite que os agentes apliquem os mesmos critérios e que a liderança concentre a revisão nas mudanças que exigem decisões de arquitetura, segurança ou integração entre sistemas.

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Antes da publicação, cada alteração passa por testes e homologação. Um responsável precisa autorizar expressamente a entrada da mudança em produção. O registro permite identificar qual solicitação deu origem à alteração, quem respondeu pela entrega e em qual versão ela chegou aos usuários. Entre os serviços que utilizam esses sistemas estão o Vale-Pedágio Obrigatório e a recuperação de débitos de pedágio.