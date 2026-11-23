Hospitais que padronizam seus processos antes de adotar inteligência artificial tendem a tirar mais proveito da tecnologia. Foi essa a tese apresentada no dia 12 de novembro, durante o Lean Global Connection 2026, pelo Instituto Modelo de Cardiología (IMC), de Córdoba, na Argentina. A sessão, no palco principal do evento, foi conduzida por Javier Sala Mercado, CEO do IMC, e Jeffrey Hsu, CEO da Serv Medical.

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O Lean Global Connection é promovido pela rede Lean Global Network e transmitido online por 24 horas, com mais de 100 palestrantes e um público superior a 10 mil participantes, oriundos de mais de 120 países. Em 2026, o tema foi “Designing Human-Centered Organizations in the Age of AI”.

No IMC, anos de transformação Lean reduziram a variação na rotina assistencial. É essa base que agora permite aplicar IA em problemas que persistem na documentação clínica e no acompanhamento pós-operatório, como na elaboração de sumários de alta e de relatórios de qualidade.

Os palestrantes apresentaram exemplos práticos de como a IA pode:

Automatizar sumários de alta e relatórios de qualidade;

Apoiar a padronização do cuidado pós-operatório;

Liberar tempo dos profissionais de saúde para ficarem mais com o paciente.



Em uma demonstração ao vivo, a dupla também detalhou os requisitos organizacionais e técnicos para implementar IA em um hospital.

“Quando o processo já está padronizado, a IA encontra um terreno pronto e entrega valor mais rápido. O caso do IMC mostra que o trabalho de anos em Lean é o que torna a tecnologia útil na prática”, afirma Arthur Schahin, Country Manager da Serv Medical Brasil e responsável por liderar a implementação da solução no hospital argentino.

Sobre o IMC



O Instituto Modelo de Cardiología é um hospital especializado em cardiologia, localizado em Córdoba, na Argentina.

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Sobre a Serv Medical



A Serv Medical é uma empresa de tecnologia em saúde com sede em Singapura e operação no Brasil. Desenvolve soluções de apoio à decisão clínica e de automação do relacionamento com o paciente para hospitais e clínicas.