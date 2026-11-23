A Sigma Lithium apresentou, durante a COP31, realizada em Antália, na Turquia, os resultados de seu modelo de produção circular de lítio desenvolvido no complexo industrial Grota do Cirilo, em Minas Gerais. A tecnologia permite obter 23% mais lítio a partir da mesma quantidade de minério extraído, por meio do reaproveitamento de materiais que anteriormente seriam destinados ao armazenamento como rejeitos.

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O avanço foi apresentado pela CEO e copresidente do Conselho de Administração da companhia, Ana Cabral, durante o World Climate Summit, um dos encontros internacionais realizados no contexto da conferência climática.

A iniciativa demonstra como a aplicação de tecnologias industriais pode ampliar a eficiência produtiva, reduzir o impacto ambiental e gerar valor econômico nas regiões produtoras.

Tecnologia brasileira amplia a eficiência na produção de lítio

O modelo desenvolvido pela Sigma Lithium utiliza processos industriais para recuperar o lítio presente nos materiais resultantes das etapas iniciais de beneficiamento. Na prática, parte do material que seria armazenado como rejeito retorna ao processo produtivo e é transformada em produtos comercializáveis, de diferentes teores de lítio.

Segundo a companhia, essa tecnologia permite ampliar a produção sem a necessidade de extrair uma quantidade adicional de minério, aumentando o aproveitamento dos recursos naturais e criando novas oportunidades de receita. A planta também utiliza sistemas automatizados de controle industrial, com algoritmos capazes de monitorar os processos, identificar anomalias e realizar ajustes em tempo real.

Sustentabilidade integrada à produção industrial

Além do reaproveitamento de materiais, a unidade industrial da Sigma Lithium adota tecnologias voltadas a práticas destinadas à redução dos impactos ambientais. Entre as medidas apresentadas na COP31 estão a reutilização de 90% da água utilizada no processo industrial, o uso de eletricidade proveniente de fontes 100% renováveis e a ausência de produtos químicos perigosos no beneficiamento. Outro diferencial é o armazenamento dos rejeitos por empilhamento a seco, eliminando a necessidade de barragens de rejeitos.

O projeto industrial também contempla medidas de preservação ambiental, incluindo a proteção do Córrego Piauí, importante recurso hídrico para as comunidades da região. Essas iniciativas ganham relevância diante das exigências internacionais por maior rastreabilidade, eficiência e responsabilidade ambiental nas cadeias de fornecimento de materiais utilizados na fabricação de baterias.

Desenvolvimento econômico e geração de oportunidades em Minas Gerais

Instalada no Vale do Jequitinhonha, a operação da Sigma Lithium também representa uma importante atividade econômica para a região. De acordo com os dados apresentados pela companhia, suas atividades industriais e programas de desenvolvimento social apoiam mais de 19,6 mil postos de trabalho, considerando empregos diretos, indiretos e oportunidades geradas por iniciativas de empreendedorismo e agricultura familiar. Desse total, 1.350 postos estão vinculados diretamente à Sigma Lithium e 14,8 mil correspondem a empregos indiretos ao longo da cadeia de fornecedores.

Os programas sociais da empresa também contribuem para a geração de renda. O Programa de Microcrédito para Mulheres apoia mais de 2 mil oportunidades de trabalho e empreendedorismo, enquanto o Programa de Irrigação para Agricultura Familiar está associado a outras 1.400. Segundo a companhia, essas iniciativas beneficiam mais de 78,4 mil familiares, ampliando o alcance econômico e social da atividade industrial no Vale do Jequitinhonha.

A estratégia de industrializar o lítio na própria região produtora também contribui para agregar valor aos recursos naturais brasileiros, fortalecer fornecedores locais e ampliar a participação de Minas Gerais na cadeia internacional de materiais para baterias.

Brasil ganha destaque nas discussões internacionais sobre minerais críticos

A participação na COP31 marcou a sétima presença consecutiva da Sigma Lithium nas conferências climáticas internacionais, desde a COP25, realizada em Madri, em 2019. Durante o World Climate Summit, Ana Cabral apresentou a palestra The Circular Advantage: Unlocking Critical Minerals Value Through Clean Technology, abordando como a tecnologia e a circularidade podem contribuir para ampliar o aproveitamento econômico dos minerais críticos. A executiva destacou que a responsabilidade ambiental e os resultados econômicos podem avançar conjuntamente, especialmente quando a industrialização ocorre próxima à origem dos recursos naturais.

"Investidores e clientes querem, cada vez mais, evidências de como os minerais críticos são produzidos, e não promessas. Nosso modelo circular mostra que produção responsável e melhores resultados econômicos caminham juntos", afirmou Ana Cabral.

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A apresentação também abordou a importância de manter no Brasil parte significativa do valor gerado pela industrialização de recursos naturais. Em setembro, a companhia participou da cerimônia de encerramento do pregão da Nasdaq, em Nova York, durante a Semana do Clima das Nações Unidas, em um evento que destacou sua atuação na cadeia de minerais críticos sustentáveis.