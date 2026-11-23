Quatro hospitais públicos estaduais de Goiás sob gestão da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir) alcançaram o nível 6 do modelo internacional de maturidade digital desenvolvido pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). O resultado reconhece o avanço da maturidade digital e da integração dos processos clínicos e assistenciais das unidades de saúde. A certificação foi anunciada em 18 de novembro, durante evento promovido pela instituição, em Goiânia.

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As unidades reconhecidas são o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS), o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Todas integram a Rede Estadual de Saúde de Goiás e atendem exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A certificação representa um marco para a saúde pública brasileira por reunir, em um mesmo projeto, quatro hospitais públicos estaduais em processo simultâneo de avaliação, conduzido sob uma mesma estratégia de gestão ao longo de 18 meses. Com apoio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), a iniciativa torna Goiás o primeiro estado da América Latina a conquistar a certificação HIMSS em quatro unidades públicas do SUS, simultaneamente, evidenciando os avanços da Agir na inovação, na eficiência e na qualidade da assistência prestada à população.

Para o superintendente executivo da Agir, Lucas Silva, o reconhecimento demonstra como a inovação e o uso estratégico da tecnologia podem contribuir para a qualificação dos serviços públicos de saúde.

“O processo de certificação nos permitiu enxergar algumas lacunas e otimizar nossos fluxos, trazendo otimização, padronização e engajamento de toda a equipe. Creio que são esses os principais pontos que destacam a relevância desse momento, esse feito inédito de ser a primeira instituição a fazer a certificação em rede no Brasil. São quatro hospitais seguindo padrões de qualidade, de segurança e de processos, o que, com certeza, mostra a força do trabalho e do compromisso de todos os colaboradores que fazem parte da Agir”, enfatiza o superintendente.

O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos, ressalta que a conquista representa um feito inédito e demonstra o avanço da rede estadual na modernização dos serviços públicos. “É um orgulho e um feito inédito. Essa certificação coloca Goiás em uma posição de destaque na transformação digital da saúde na América Latina”, reforça.

Tecnologia integrada à segurança do paciente

A evolução digital das unidades sob gestão da Agir também se reflete em ferramentas incorporadas à rotina dos profissionais de saúde, fruto da parceria de anos com a MV, a maior healthtech da América Latina. Entre elas estão a ampliação do uso do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), a integração de informações clínicas e a checagem à beira do leito, que permite verificar dados essenciais do paciente e apoiar a segurança durante os procedimentos assistenciais. Essas soluções favorecem a rastreabilidade das ações, o acesso às informações e a redução de riscos relacionados à assistência.

Conforme o diretor corporativo de Transformação Digital da Agir, Kelvin Cantarelli, o projeto envolveu planejamento, avaliação de processos, adequações tecnológicas e mobilização de profissionais de diferentes áreas. “A saúde se faz de pessoas e o movimento da certificação nos mostrou que a tecnologia vem como um meio. A maturidade digital é construída com engajamento, aprendizado diário e compromisso. Nosso projeto foi desafiador porque fizemos em quatro unidades ao mesmo tempo e todas do SUS, algo inovador para a saúde pública no Brasil, mas que prova que a transformação digital de excelência é plenamente viável no SUS”, destaca.

Integração e pioneirismo

O trabalho foi desenvolvido de forma integrada, respeitando as características e necessidades de cada hospital. A participação das equipes multiprofissionais e o alinhamento entre as áreas assistenciais, administrativas e de tecnologia foram fundamentais para a evolução dos processos.

A preparação para a avaliação teve a participação ativa da consultoria técnica especializada da TechInPulse, empresa do Ecossistema MV, responsável pelo acompanhamento do diagnóstico de maturidade, orientação das adequações e apoio ao atendimento dos requisitos do modelo HIMSS.

Para a CEO da TechInPulse, Daennye Trindade, ainda que a inovação esteja à frente desse diagnóstico, tal transformação é composta 80% por processos, 15% por pessoas e apenas 5% por tecnologia. “O que têm em comum os hospitais com maior maturidade digital no nosso País? Eles passaram por uma cuidadosa transformação digital que, de ponta a ponta, se encontram no mesmo objetivo: trazer excelência ao cuidado do paciente”, afirma. No Brasil, a TechInPulse lidera entre os hospitais com certificação 6 e 7 da HIMSS.

De acordo com a diretora sênior de Analytics & Advisory Services para a América do Norte e estrategista de Saúde Digital da HIMSS, Jill Seys, por trás desse resultado existe um trabalho estruturado dentro das unidades, que possuem perfis distintos. “Para a HIMSS, esse é um marco importante, porque mostra aos sistemas públicos de saúde do Brasil e da América Latina que é possível avançar na transformação digital, independentemente da complexidade e do perfil de atendimento de cada instituição”, afirma.

Sobre a Agir

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A Agir atua na gestão de soluções em saúde desde 2002, com foco em eficiência, segurança e humanização no gerenciamento de unidades de saúde públicas de média e alta complexidade, com presença nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. Também possui expertise no atendimento multidisciplinar de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da gestão da Rede Teia.