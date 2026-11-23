DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), uma das principais provedoras globais de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especiais, anunciou hoje que Nick Powell, CEO da divisão Ingredients + Specialties (I+S), se aposentará no final de 2026, após mais de 35 anos na indústria química e quase duas décadas na Univar Solutions. Como parte da transição de liderança planejada, o Dr. Larry Ryan se juntará à Univar Solutions como CEO da divisão Ingredients + Specialties em 1º de dezembro de 2026. Os dois líderes trabalharão juntos durante o mês de dezembro para assegurar uma mudança harmoniosa a colaboradores, clientes, fornecedores e demais partes interessadas.

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"Nick foi um extraordinário contribuinte para a Univar Solutions", afirmou David Jukes, Presidente Executivo da Univar Solutions. "Sua visão, gestão comercial e profundo conhecimento do nosso setor ajudaram a transformar a Ingredients + Specialties na unidade sólida e inigualável que é hoje. Ele deixa um legado importante e um negócio bem-posicionado para um crescimento contínuo. Sou profundamente grato por sua liderança, aconselhamento e amizade e desejo a Nick e sua família toda a felicidade."

Powell ingressou na Univar em 2009 e ocupou cargos de comando nas operações da Empresa na Europa, no Oriente Médio, na África e na Ásia-Pacífico. Em 2020, ele lançou e dirigiu a divisão Consumer and Industrial Solutions globalmente, reunindo um portfólio exclusivo de produtos químicos e ingredientes em torno de mercados finais prioritários. Esse trabalho criou a base para a atual divisão Ingredients + Specialties.

"Foi um privilégio passar quase duas décadas na Univar Solutions e trabalhar ao lado de tantos talentosos colegas, clientes e parceiros fornecedores", disse Powell. "Tenho orgulho do que construímos juntos e estou confiante no futuro da divisão Ingredients + Specialties. Estou pronto para trabalhar com Larry para garantir uma transição tranquila."

Ryan tem quase três décadas de experiência em liderança global nos setores de produtos químicos especiais, materiais avançados e mercados industriais. Mais recentemente, ele atuou como Presidente da Nouryon, com responsabilidade pelas operações globais de produtos químicos especiais da companhia. Anteriormente, Ryan ocupou cargos executivos sênior na Dow e na DowDuPont e, antes disso, trabalhou na Halliburton e na General Electric. Ele é bacharel em Engenharia Química pela University of Massachusetts Amherst e doutor em Engenharia Química pela University of Delaware.

"Larry combina um profundo conhecimento científico e técnico com uma experiência significativa em gestão comercial e global", afirmou Jukes. “Ele entende de inovação, da importância de parcerias sólidas com clientes e fornecedores, e do que é preciso para liderar organizações complexas em meio ao crescimento e à transformação. Estou confiante de que ele é o executivo certo para expandir a base sólida que criamos."

“Tenho a honra de me juntar à Univar Solutions e liderar a divisão Ingredients + Specialties”, disse Ryan. “Nick e a equipe construíram um negócio robusto com pessoas talentosas e alianças excepcionais com clientes e fornecedores. Trabalharei com Nick na transição e no fortalecimento dessa base a fim de avançar para o próximo capítulo."

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

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PARA MAIS INFORMAÇÕES: Relações com a mídia Dwayne Roark +1 331-777-6031 mediarelations@univarsolutions.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9882750)